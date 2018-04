La pluie de retour en force cette semaine

Après un beau week-end sous le soleil, les Québécois devront à nouveau affronter des intempéries cette semaine alors que la pluie fera un retour en force.

Le soleil devrait rester bien présent lundi et mardi dans les régions de Montréal, Trois-Rivières, Québec, Saguenay et pour l’Est-du-Québec, mais la grisaille s’installera dès mercredi pour plusieurs journées.

De la pluie devrait s’abattre sur ces régions mercredi, jeudi, vendredi, et samedi, selon les plus récentes prévisions météo d’Environnement Canada.

Heureusement, les températures demeureront agréables pour la grande région de Montréal, avec un maximum de 17°C attendu lundi.

À Québec le scénario se dessine également de cette façon, avec un maximum de 13°C prévu lundi. À Saguenay, un maximum de 15°C est attendu mardi.

À Gatineau, du soleil et des maximums de 17°C sont prévus lundi et mardi, et de la pluie mercredi et jeudi. Vendredi, contrairement à d’autres régions, le soleil devra se pointer sur cette région, mais la pluie y reviendra samedi.

En Abitibi-Témiscamingue un mélange de pluie et de neige est prévu au cours de la semaine, avec un peu de soleil pour lundi, mardi et jeudi.