La routine santé de Julie Marcoux

Comment gardes-tu la forme ?

La journaliste et animatrice de Québec Matin à LCN, Julie Marcoux est une grande sportive. Cycliste et fondeuse, la femme de 41 ans a toutefois dû ralentir la cadence depuis le passage de la cigogne il y a quelques mois. « Au début de ma grossesse, j’ai dû tout arrêter, mais maintenant, je fais du vélo intérieur environ deux fois par semaine », indique-t-elle. Mais, en temps normal, celle qui a participé à six Grand Défi Pierre Lavoie enfourche son vélo une journée sur deux lors de la belle saison. L’hiver, elle fait également du ski de fond régulièrement, question de se « dégourdir » de son horaire du matin. « Je me lève habituellement à deux heures du matin. Donc, lorsque je termine, je fais une petite sieste et ensuite je profite de la journée pour prendre l’air ».

Photo courtoisie

As-tu un objectif d’entraînement ?

« Mon objectif numéro un quand je fais du sport, c’est de me faire du bien mentalement », précise celle qui œuvre à TVA depuis 2006. « En numéro deux, c’est d’arriver à la saison de vélo et être assez en forme pour suivre les gars. Je n’aime pas traîner de la patte, en fait, personne n’aime ça se retrouver derrière un peloton », rigole-t-elle. En temps normal, elle débute l’entraînement à vélo en novembre, pour être fin prête au Grand Défi de juin. « Pour avoir du plaisir, tu es mieux de t’entraîner et de te faire souffrir avant le Grand Défi que pendant ».

Photo courtoisie

Comment restes-tu motivée à l’entraînement ?

Sans faire de cachette, Julie Marcoux avoue que la motivation n’est pas toujours au rendez-vous lorsqu’elle s’impose une activité sportive. « Ça ne me tente jamais d’aller m’entraîner, surtout quand je faisais le matin et que je sortais après une sieste. J’aimerais ça que les gens comprennent ça. Je suis comme tout le monde, ça ne me tente pas toujours d’aller m’entraîner, mais je pense à l’après, à l’endorphine qu’on sécrète et le bonheur que ça nous procure », explique-t-elle. « Le pire, c’est de s’habiller, ensuite c’est facile ! ».

Photo Fotolia

Quels sont tes trucs pour bien manger ?

Avec l’horaire du matin à LCN, Julie Marcoux doit aussi être disciplinée en ce qui concerne ses habitudes alimentaires. Son truc pour patienter jusqu’au dîner, une galette de riz avec du beurre d’amande et une pomme. Par ailleurs, depuis qu’elle est enceinte, elle boit un verre de jus de légumes maison par jour. « J’ai une machine à jus de légumes dans laquelle je mets des betteraves, des carottes, pommes, oranges, gingembre et lime, c’est super bon ».

Photo courtoisie

Quelle est ton adresse santé à Québec ?

Le plus souvent possible lorsqu’elle passe par Québec, la journaliste s’arrête au Bistro B, sur la rue Cartier, pour déguster un copieux repas sans restriction. « J’adore le boudin maison et le foie gras poêlé, et, surtout, j’aime beaucoup le vin ! », dit-elle en riant. « Je mange de tout, je ne me prive pas ».

Ton activité physique préférée ?

Outre le vélo, Julie Marcoux adore le ski de fond « pas de patin ». « L’hiver, quand les conditions sont belles, je pense que ça dépasse le vélo », affirme-t-elle.