Les derniers témoins d’une glorieuse époque

Les Penguins de Pittsburgh sont en quête d’une troisième coupe Stanley d’affilée ce printemps. S’ils parviennent à atteindre leur but, on pourra alors qualifier la bande à Crosby de « dynastie ».

À l’époque où la Ligue nationale était composée de six équipes, soit avant l’expansion de 1967, il fallait gagner quatre ou cinq coupes d’affilée pour obtenir cette étiquette de dynastie.

Le record de cinq conquêtes consécutives établi par le Canadien de 1956 à 1960 sera-t-il égalé un jour ? Ça serait fort étonnant étant donné qu’il est de plus en plus difficile pour les équipes de conserver le même noyau de joueurs clés en raison des contraintes du plafond salarial et du manque de loyauté de nos millionnaires du sport.

Le Journal de Montréal a rencontré, la semaine dernière, quatre membres ayant participé à plusieurs des cinq conquêtes d’affilée de la coupe Stanley par le CH dans les années 1950.

Ce sont les derniers témoins qui vivent en permanence au Québec et qui sont en mesure de partager leurs souvenirs d’une époque glorieuse. Il aurait été agréable de pouvoir discuter avec Henri Richard. Malheureusement, la maladie a effacé dans son cas les souvenirs d’une carrière exceptionnelle marquée par un record de 11 conquêtes de la coupe Stanley.

Un esprit de famille

Même s’ils sont tous âgés de 80 ans et plus, Jean-Guy Talbot, Phil Goyette, André Pronovost et Marcel Bonin possèdent toujours une bonne mémoire.

Ce joyeux quatuor ne manque pas d’anecdotes. Leurs yeux s’illuminent lorsqu’on les invite à fouiller dans leur banque de souvenirs. Le disque dur tourne peut-être plus lentement, mais les plus beaux moments de leur carrière sont restés profondément gravés dans leur mémoire.

Si Geoff Molson et Marc Bergevin ont déploré la mauvaise attitude des joueurs en cette saison 2017-2018 de misère qui a pris fin avec un record de 40 défaites en temps réglementaire, c’était tout le contraire dans le vestiaire du Canadien dans les années 1950, alors que les joueurs s’amusaient comme des gamins en empilant les championnats.

« Nous étions comme des frères, résume Jean-Guy Talbot. Il n’y avait pas de division entre les joueurs francophones et anglophones. On tirait tous du même bord. On avait tellement de plaisir à jouer ensemble. »

Talbot peut se targuer d’avoir remporté la coupe Stanley à ses cinq premières saisons avec le Canadien. Un fait d’armes que seuls Henri Richard, Claude Provost et Bob Turner ont vécu en sa compagnie.

« Je me souviens qu’Henri et moi n’avions pas dit un mot à l’issue des deux premières conquêtes. Mais après la troisième de suite, on avait taquiné les vétérans de l’équipe en leur lançant : “Ç’a bien l’air, les gars, qu’on vous en fait gagner, des coupes Stanley !” »

Phil Goyette et André Pronovost, de leur côté, ont savouré des conquêtes de la coupe à leurs quatre premières saisons.

« Ce dont je me souviens, c’est que nous étions toujours ensemble, souligne Goyette. Il régnait un véritable esprit de famille. Les épouses des joueurs se fréquentaient. Après les matchs, elles nous attendaient patiemment et nous allions tous manger ensemble au restaurant. C’est ainsi que s’est développé un esprit d’équipe sans pareil. »

La bonne attitude

André Pronovost, qui a déjà été le compagnon de chambre de Maurice Richard et de Jacques Plante, a toujours apprécié le fait que les têtes d’affiche du club tenaient à être traitées sur le même pied que les autres joueurs. Il n’y avait pas de problème d’attitude.

« Maurice ne voulait pas qu’on le place sur un piédestal, explique Pronovost. Lors des pratiques, il insistait pour qu’on le frappe durement. Et si on ne le faisait pas, il était en beau maudit contre nous. Lorsqu’on se dirigeait vers l’autobus après les matchs, le Rocket tenait à ce qu’on l’accompagne, surtout quand le public se ruait sur lui pour obtenir son autographe. Il ne voulait pas être traité différemment des autres joueurs de l’équipe, même si c’était lui la grande vedette. »

Voilà un message qu’un joueur étoile comme Carey Price pourrait retenir.

Tous de valeureux soldats

« Dans notre temps, chaque joueur avait sa valeur au sein de l’équipe, rappelle Marcel Bonin. Je n’étais pas le plus talentueux, mais il y avait de la place pour un ailier robuste comme moi aux côtés de grands joueurs comme Jean Béliveau, Bernard Geoffrion, Dickie Moore et Henri Richard. J’étais fier de faire ma part dans les succès du Canadien (il a marqué 10 buts en 11 matchs durant les séries en 1959). J’ai toujours été un gars d’équipe. On ne jouait surtout pas pour améliorer notre fiche personnelle, à cette époque.

« On avait un plaisir fou à se livrer de longues parties de cartes (bridge) lors des déplacements en train. Je formais un duo avec Jean-Guy Talbot et on aimait bien battre Doug Harvey et Tom Johnson. Il est impossible d’oublier le bel esprit de camaraderie qui animait le Canadien dans les années 1950. »