Marcus Stroman veut retrouver la forme

Le lanceur des Blue Jays de Toronto Marcus Stroman est conscient que son début de saison n’est pas à la hauteur des attentes. Il est toutefois prêt à tout pour retrouver sa forme d’antan.

«C’est frustrant, a-t-il affirmé au réseau Sportsnet après la défaite de 9-1 contre les Yankees de New York, samedi. Mais je vais me tuer au travail plutôt que de continuer à connaître des sorties comme celle-là. Je sais qu’avec mon éthique de travail je vais retrouver le niveau de jeu désiré. J’espère que ce ne sera pas trop long.»

Samedi, Stroman, qui a une fiche de 0-2 cette saison, a concédé six points en sixième manche avant d’être remplacé par John Axford.

En cinq manches et un tiers de travail, il a permis huit points, dont six mérités, en plus d’accorder cinq coups sûrs et quatre buts sur balles. Il affiche présentement une moyenne de points mérités de 8,55, un déclin important par rapport aux saisons passées (3,09 en 2017 et 4,37 en 2016).

Manque de régularité

En quatre départs depuis le début de la campagne, Stroman, qui a raté la majorité du camp d’entraînement en raison d’une inflammation à l’épaule droite, a eu de la difficulté à disputer plusieurs bonnes manches de suite.

«Je dois comprendre pourquoi je perds mes moyens d’une manche à l’autre, pourquoi je perds le contrôle sur mes lancers à certains moments, a-t-il reconnu. Je sais que les temps sont durs pour moi en ce moment.

Je vais rapidement trouver une solution et recommencer à dominer et lancer plusieurs manches par match.»

L’entraîneur des lanceurs des Jays, Pete Walker, ne s’inquiète pas trop pour son poulain.

«Il tente de retrouver le niveau de forme qu’il avait en 2017 dans un court laps de temps, a-t-il indiqué. C’est un bon jeune qui travaille fort. Il est passionné, mais il n’a simplement pas eu assez de temps pour atteindre le niveau qu’il veut. Je crois que nous verrons un Marcus Stroman beaucoup plus régulier à ses prochains départs.»