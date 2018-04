Photos souvenirs: Kevin Parent

Triples platines

Photo courtoisie, Lyne Charlebois

Une photo officielle du lancement de son deuxième album, Grand parleur petit faiseur (Fréquenter l’oubli, Maudite jalousie) en 1998, qui deviendra un deuxième triple platine, vendu à plus de 350 000 exemplaires. L’auteur-compositeur-interprète gaspésien, remportera en 1999, quatre trophées Félix avec cet album.

Débuts fracassants

Photo d’archives, Pierre-Vidricaire

Kevin Parent, 22 ans, en 1995, alors que le Québec le découvrait grâce à la sortie de son premier album Pigeon d’argile, sur lequel on retrouve les méga succès tels Boomerang, Seigneur et Father on the Go. L’année suivante, le chanteur remportait 4 trophées au Gala de l’ADISQ, dont celui de l’interprète de l’année. Cet album s’est écoulé à plus de 375 000 exemplaires.

Deuxième lancement

Photo d’archives, Gilles Lafrance

Au sommet de la gloire et des ventes au Québec, le chanteur ayant grandi à Nouvelle, en Gaspésie, lançait son deuxième album, Grand parleur petit faiseur, sur le mont Royal, au mois de juin 1998, en offrant un mini spectacle en plein air, accompagné de ses musiciens.

Incontournable

Photo d’archives, Daniel Mallard

Kevin, dans toute sa splendeur, en 2000, au Festival d’été de Québec. Le petit gars de Gaspésie qui chantait du Cat Stevens, Bob Dylan et Pink Floyd et qui écrivait déjà ses propres chansons à l’âge de 16 ans, était devenu un incontournable de la musique québécoise.

Il y a 20 ans

Photo d’archives, Daniel Mallard

Au Gala de l’ADISQ à l’automne 1999, Kevin Parent, avec toute la réserve qui le caractérisait, montait sur scène pour récupérer le Félix de l’album pop-rock de l’année, pour Grand parleur, petit faiseur. Il était en nomination dans plusieurs catégories, ainsi qu’au gala des Prix Juno canadiens, cette même année.

► Kevin Parent est présentement en tournée de spectacles à travers le Québec. Pour toutes les dates, voir kevinparent.com.

► Le chanteur présentera un spectacle le 17 août sur la scène Loto-Québec à l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. En plus de quelques-uns de ses grands succès, il interprétera des chansons de son plus récent album Kanji. montgolfieres.com.

► Le chanteur vient de lancer une nouvelle chanson qu’il a coécrite avec Manuel Gasse, Ma blonde a pu de chum, pièce qui souligne l’importance de faire face à ses émotions. Accessible sur iTunes.

► Le chanteur est un mentor très apprécié à l’émission La Voix, présentement en pleins « Directs », et dont la finale sera présentée le 6 mai, à TVA.

► On pourra revoir Kevin Parent dans la série La Disparition, dans la peau du sergent-détective Charles Cooper aux côtés de Micheline Lanctôt, deux détectives qui cherchent à élucider la disparition d’un jeune de dix ans. Retour en ondes à Super Écran, dès le 2 mai.