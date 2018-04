Pour l’amour du public

Ce n’est pas un hasard si le nouvel album de Giorgia Fumanti, son dixième, porte le titre Amour.

« Je pense qu’il n’y a rien de plus beau que l’amour », a affirmé la soprano d’origine toscane, en entrevue.

Sur ce nouvel opus en français (le deuxième de sa carrière), on retrouve des reprises de grands classiques comme Hymne à l’amour d’Édith Piaf, Si Dieu existe de Claude Dubois et Quand les hommes vivront d’amour de Raymond Lévesque.

« Ce n’est qu’à la fin du processus que j’ai réalisé que le mot amour revenait dans plusieurs titres de chansons, a-t-elle expliqué. Pour moi, c’est d’abord le texte qui compte. »

L’artiste, qui a eu la chance de se produire dans de nombreux pays (Russie, Chine, Colombie...), au cours des dernières années, se dit heureuse de pouvoir présenter un album en français, destiné au public québécois.

« Souvent, le marché international me demandait de faire des chansons en anglais, en italien et même en espagnol, mais le Québec, pour moi, c’est la maison maintenant (...) C’est le respect que j’ai pour mon pays, pour cette langue et pour mon public qui a guidé mon choix. Cet album, c’est une décision que j’ai prise par amour. »

► Plus d’informations à l’adresse giorgiafumanti.com.