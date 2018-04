Trophée Calder: Mathew Barzal en tête de liste

Les attaquants Mathew Barzal, des Islanders de New York, Brock Boeser, des Canucks de Vancouver, et Clayton Keller, des Coyotes de l'Arizona, sont les trois finalistes au trophée Calder pour la saison 2017-2018 de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Barzal est le grand favori pour l'obtention du trophée, lui qui a récolté pas moins de 85 points, dont 22 buts. Il est devenu la septième recrue dans l'histoire de la LNH à amasser au moins 20 buts et 60 aides au cours d'une saison et la première depuis Sidney Crosby, en 2005-2006. Il tentera de devenir le cinquième joueur de l'histoire des Islanders à mettre la main sur ce trophée et le premier depuis Bryan Berard, en 1996-1997.

Boeser a terminé au deuxième rang des buteurs (29) et en cinquième place des pointeurs (55) parmi les recrues même s'il n'a disputé que 62 matchs en raison d'une blessure. Seulement deux recrues dans l'histoire des Canucks ont marqué plus de buts que Boeser, soit Pavel Bure (34) et Trevor Linden (30). Il tentera de devenir le deuxième joueur de l'histoire des Canucks à gagner le trophée Calder, l'autre étant Pavel Bure, en 1991-1992.

Keller a pris le deuxième rang des pointeurs parmi les recrues cette saison avec une récolte de 23 buts et 42 aides pour 65 points. Il s'agit du plus haut total de points par une recrue des Coyotes depuis que l'équipe a déménagé en Arizona, en 1996. Keller a terminé dans le top 5 des recrues pour les buts, les aides, les points et les lancers ainsi que les buts, les aides et les points en avantage numérique. Il tentera de devenir la troisième recrue de l'histoire de la concession à mettre la main sur le trophée Calder, après Teemu Selanne, en 1992-1993, et Dale Hawerchuk, en 1981-1982.

Yanni Gourde ignoré

L'attaquant québécois du Lightning de Tampa Bay Yanni Gourde a été ignoré dans la course au trophée Calder.

L'athlète de Saint-Narcisse a terminé au troisième rang des pointeurs parmi les recrues du circuit Bettman avec 64 points.

Gourde a également pris le premier rang des recrues pour le différentiel, à +34.