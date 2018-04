Un coup d’audace

Après la série web, on assistera sur les planches à une version théâtrale d’Alpha & Oméga. Cette création sera surtout l’occasion de réinventer le théâtre avec une nouvelle formule interactive des plus audacieuses, où tout a été décidé par les spectateurs, même le choix des acteurs.

Le Nouveau Théâtre expérimental (NTE), dirigé par Daniel Brière et Alexis Martin, a l’habitude d’expérimenter de nouvelles façons de faire au théâtre. Après avoir fait monter des animaux vivants sur scène, notamment des vaches dans la pièce Animaux en 2016, voilà que l’on souhaite pousser l’audace un peu plus loin en se lançant dans le théâtre interactif.

Tout a débuté avec la série web en janvier denier, où les internautes étaient invités à soumettre du contenu pour la création d’une pièce de théâtre, allant jusqu’à choisir les comédiens. « Certains comédiens ont été éliminés en fonction du nombre de likes reçus », explique Daniel Brière qui signe la mise en scène.

Les spectateurs décident

En plus d’avoir choisi les acteurs, les internautes ont choisi le décor, les costumes et la musique. Le décor favorisé est très minimaliste avec des écrans d’ordinateur et les costumes seront semblables à des combinaisons de survie.

Est-ce que les choix des internautes seront meilleurs que ceux des professionnels ? « Je n’en suis pas convaincu, mais on a joué le jeu jusqu’au bout », admet Daniel Brière, qui se questionne à savoir si l’art se doit d’être démocratique. « Certains choix d’éclairage comme l’utilisation des néons ne sont pas l’idéal. »

C’est principalement pour suivre le courant actuel, où tout le monde veut s’ingérer partout, que l’on a voulu prendre ce virage.

« Même la finalité de la pièce sera interactive, souligne-t-il. Les spectateurs devront faire des choix à l’aide de leur téléphone qui devra demeurer ouvert tout au long de la pièce. »

Pour ceux qui n’ont pas de téléphone intelligent, des tablettes seront prêtées. L’idée étant pour le public d’influencer le déroulement de la pièce. Éclairage, trame sonore, tout peut changer selon les choix des spectateurs en quelques secondes. « Ç’a été un défi technique, fait remarquer le metteur en scène. En plus, les acteurs ne sauront pas à l’avance ce qui sera décidé par les spectateurs, car ceux-ci décideront parmi une série de répliques. »

Un univers apocalyptique

Quant à la pièce, celle-ci sera campée en 2040 dans un univers apocalyptique. « Les internautes ont choisi le scénario parmi les propositions des concepteurs du spectacle », précise Daniel Brière. Notre société se retrouvera au bord de l’effondrement, notamment en raison de la rareté des ressources, des changements climatiques et d’une crise énergétique engendrant de multiples conflits.

« Nous sommes dans la science-fiction et dans un avenir pas si lointain, rappelle le metteur en scène. L’économie va de moins en moins bien, on cherche de l’énergie propre, la planète est de plus en plus polluée et on est aux prises avec un problème de surpopulation. »

En fin de compte, nous sommes à la recherche de solutions pour sauver la planète, mais on sera face à un dilemme, nous dit-on.

Alpha & Oméga