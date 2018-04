Un programme de course au bout des doigts

Il ne faut pas se méprendre, il n’existe pas qu’une seule façon d’atteindre son objectif sportif : il existe la meilleure façon pour chaque individu... Il faut la trouver maintenant. Il est possible que ce soit en dénichant le parfait entraîneur, le groupe de course le plus motivant au monde ou un super programme dans un livre ou sur le web. Voilà que cette semaine je propose cinq applications offertes sur les téléphones intelligents pouvant être une clé de réussite.

NIKE+ RUNNING

La célèbre compagnie de vêtements et d’accessoires de course a développé une application très intéressante. Elle offre la possibilité de s’entraîner pour différentes distances. En plus de présenter des informations en temps réel (temps de déplacement, dénivelé, vitesse, dépense énergétique, carte du parcours, etc.), elle les sauvegarde pour que vous puissiez revoir vos entraînements et mesurer votre progression. La séance peut aussi être animée par un entraîneur virtuel, de la musique et finalement être partagée sur les réseaux sociaux. Et pas besoin d’avoir le kit de course Nike de dernière génération pour l’utiliser.

► Coût : gratuit

STRAVA

Strava est une application très utilisée par tous les sportifs aguerris. En plus d’accueillir les informations fournies par plusieurs montres d’entraînement, sans égard de la marque, elle a la cote pour la course, mais également pour d’autres sports, dont le vélo et la natation. Elle calcule, analyse les principales informations des activités (parcours, durée, vitesse) tout en proposant des compétitions virtuelles permettant d’obtenir la fameuse « couronne » d’un segment défini. Elle est devenue un vrai réseau social pour coureurs : il existe une grande communauté d’utilisateurs Strava à travers le monde. Et vive les photos qu’on peut y ajouter pour rendre notre expérience, et celles de nos observateurs, encore plus belles.

► Coût : version de base gratuite

RUNTASTIC

L’application Runtastic est née il y a déjà plusieurs années. C’est une des premières dont le monde de la course a entendu parler... et on en parle encore. Elle rassemble globalement toutes les fonctionnalités nécessaires en mesurant le temps, la distance et la vitesse tout en proposant une belle variété de programmes qui sont uniques, comme la préparation au marathon. Disons que Runtastic est comme « la vieille sage » des applications de course à pied.

► Coût : version de base gratuite

RUNKEEPER

RunKeeper, la bonne amie (ou ennemie) de Runtastic, était jadis la favorite de beaucoup de coureurs. Cette application existe elle aussi depuis le début des temps... des téléphones intelligents. Facile à utiliser, RunKeeper est multisport : course, vélo, marche, randonnée. Il suffit d’indiquer le type d’activité pratiquée avant de lancer l’application. Temps, distance et vitesse accompagnent le coureur.

► Coût : version de base gratuite

COUCH TO 5K

Voici l’application qui, presque sans prétention, peut permettre à quiconque de choisir la course à son divan. Avec « Couch To 5k », courir un premier 5 km en huit semaines devient possible. Cette application est, à mon sens, idéale pour les débutants grâce à son plan d’entraînement structuré et évolutif ainsi que son coach audio (support moral assuré !).

► Coût : 2,99 $

Chacune de ces applications permet d’avoir bien du plaisir à courir. Il suffit d’en essayer une pour constater qu’elle ressemble à l’autre. Si vous avez la chance d’avoir un ami coureur qui utilise ce genre de technologie d’entraînement, je vous suggère de choisir le même que lui... Ensemble, vous pourrez vous lancer des défis et vous expliquer toutes les subtilités.