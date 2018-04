Alanis et LP d'Occupation double confirment ce que plusieurs soupçonnaient

On sentait qu’il se tramait quelque chose entre Alanis et LP, qu’on a connus dans le cadre de la télé-réalité Occupation double, et le proprio du Beachclub, Olivier Primeau. Nos soupçons ont été confirmés aujourd'hui!

Le duo ne forme peut-être pas un couple dans la vie, mais ça ne les empêche pas d’avoir de grands projets communs. En effet, Alanis et LP ont été nommés hôtes du Beachclub cette année.

Leurs rôles consisteront en gros à être les bras droits (et peut-être le gauche aussi) d’Olivier Primeau, le proprio du club à ciel ouvert et commenteront tous ce qui s’y passe.

Si vous suivez les aventures de LP et Alanis sur leurs réseaux sociaux, vous risquez de les voir souvent au BC cet été, puisqu’ils seront présents à tous les événements qui auront lieu lors de la saison chaude. Ils accueilleront les invités et documenteront leurs péripéties sur leurs comptes Instagram.

Si vous êtes des habitués du Beachclub, vous risquez aussi de les croiser quelque part dans la foule en train de siroter un verre. Cette année, le Beachclub accueillera des grands noms de la scène musicale, dont Tiësto, Migos et Sean Paul.