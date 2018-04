BE parmi les 13 hôtels de luxe à visiter

L’hôtel Le Bonne Entente (BE) se retrouve parmi les 13 hôtels de luxe à découvrir en 2018, selon le World Luxury Hotel Awards, organisme mondialement reconnu qui récompense les hôtels de luxe pour leur excellence en matière de services et d’installations.

Le BE a été récipiendaire de plusieurs prix au cours des dernières années, dont celui du meilleur hôtel d’affaires en 2014, et de l’hôtel le plus romantique d’Amérique deux années consécutives, soit en 2015 et 2016. Le BE, en plus de ses 5 étoiles et 4 diamants, est également reconnu depuis deux ans par le Forbes Travel Guide pour l’excellence de la prestation de services par l’attribution de la prestigieuse note de 4 étoiles.

50 ans plus tard

Photo courtoisie

Les finissants (Promotion 1968) du Petit Séminaire de Québec (maintenant Collège François-de-Laval) se réuniront lors d’un conventum prévu pour le vendredi 25 mai. Des 143 diplômés de l’époque, 72 se sont manifestés pour participer à l’une ou l’autre des activités de cette journée de retrouvailles qui débutera par une ronde de golf au club de Stoneham, dès 8 h 30 ; une visite guidée de leur alma mater vers 15 h 45 ; une messe d’Action de grâce et commémoration des confrères décédés (une vingtaine) à 17 h ; et la soirée dès 17 h 45. Cette dernière cuvée de finissants du cours Classique et la première des finissants du cégep aura droit, vers 20 h, à l’allocution de Jean-François Deschênes, président de la promotion 1968 et à un encan silencieux animé par Me Pierre G. Gingras et dont les profits seront versés à la Fondation Collège François-de-Laval. Si ce n’est pas déjà fait, vous devez confirmer votre présence avant le 7 mai. Renseignements : http://conventum-retrouvailles-seminairedequebec1968.com/

Maison des Petites Lucioles

Photo courtoisie

Nadine Guilbault, vice-présidente (photo de gauche) et Guylaine Ouellet, vice-présidente administration et contrôleuse (photo de droite), du Groupe Guilbault, ont accepté la coprésidence d’honneur du 5e encan silencieux au profit de la Maison des Petites Lucioles qui se tiendra le mardi 24 avril, à 17 h, au rez-de-chaussée du Complexe Jules-Dallaire, au 2828 boulevard Laurier à Québec. Une centaine d’items sera mise à l’encan lors de ce 5 à 8. Le coût d’entrée inclut une consommation, le service de bouchées et une participation au tirage de prix de présence. Billets en vente le soir même ou au (418) 527-6096 www.petiteslucioles.ca.

Beau succès

Photo courtoisie

La Soirée-bénéfice Vins et fromages, présentée le 10 avril au profit de la Fondation Chevalerie Passion (FCP), a permis d’amasser 26 355 $. La Fondation Chevalerie Passion dispense plusieurs formes d’activités équestres conçues spécifiquement à l’intention des personnes ayant une déficience visant des bénéfices psychologiques, physiques et intellectuels. Sur la photo, les coprésidents d’honneur Pierre Dolbec, de Dolbec international et Pierre Tremblay, du Groupe JD, sont en compagnie de Me Diane Plante, avocate, BMA Avocats, directrice générale de la FCP.

Anniversaires

Photo courtoisie

Julien Cabana (photo), chroniqueur chasse, pêche, plein air et motoneige au Journal de Québec depuis le 1er mars 1976, 64 ans... Anouk Meunier, animatrice à TVA... Alex Perron, humoriste, animateur et acteur québécois, 47 ans... Serge Thériault, comédien et acteur, 70 ans... Patrick Poulin, avec le Canadien de 1998 à 2002, 45 ans... Claude Julien, entraîneur-chef des Canadiens de Montréal de la LNH, 58 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 23 avril 2017. Kate O’Beirne (photo), 67 ans, journaliste et commentatrice politique américaine... 2016. Madeleine Sherwood, 93 ans, actrice montréalaise qui a fait carrière à Hollywood pendant de nombreuses années... 2015. Pierre-Claude Nolin, 64 ans, président du Sénat du Canada (2014-2015)... 2015. Jean-Claude Robillard, 81 ans, acteur québécois... 2013. Bob Brozman, 59 ans, guitariste et chanteur américain... 2012. Marc Dumesnil, 50 ans, animateur de radio de Sherbrooke... 2007. Boris Eltsine, 76 ans, ex-président russe.