Canada : 8 milliards de déficits de plus que prévu

OTTAWA | Le chien de garde des contribuables a calculé que le déficit fédéral sera au cours des deux prochaines années 8 milliards plus élevés que prévu dans le budget Morneau, déposé il y a à peine deux mois.

Le Canada s’enfoncerait donc dans un manque à gagner de 22,1 milliards$ en 2018-2019, et de 21,4 milliards l’année suivante, selon le directeur parlementaire du budget, un agent officiel indépendant des députés.

Dans son budget déposé le 27 février dernier, le gouvernement Trudeau anticipait un déficit de 18,1 milliards et de 17,5 milliards pour ces périodes.

Jean-Denis Fréchette attribue en grande partie la différence entre ses chiffres et ceux de M. Morneau aux prévisions plus élevées pour les frais de la dette et les dépenses du gouvernement, dont les prestations pour enfants mises en place par les libéraux.

En revanche, M. Fréchette croit que le déficit pour l’année qui se termine à la fin avril sera de 600 millions $ moins élevé que prévu, pour s’établir à 18,8 milliards.

Dans leur budget de février, les libéraux ont choisi de garder le cap vers des déficits sans plan de retour à l’équilibre budgétaire dans l’espoir de stimuler davantage l’économie canadienne.