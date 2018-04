Seuls les plus braves oseront cette tendance inusitée

Le festival Coachella vient tout juste de se terminer et une tendance s’est fait ressentir tout au long du festival: la mode dépareillée. Et non, ce n’est pas un problème d’indécision!

Du maquillage bicolore au pantalon à une jambe, en passant par les souliers de couleurs différentes, cette tendance plaira aux plus audacieux et laissera assurément perplexes les perfectionnistes.

1. Les chaussures dépareillées

La tendance des chaussures dépareillées a été lancée par la griffe Céline lors de son défilé printemps-été 2017. Depuis, plusieurs marques ont contribué au mouvement, par exemple Calvin Klein ou Miu Miu.

En bref, la tendance dépareillée semble être la cousine de l’asymétrie!

Plusieurs stars ont arboré des chaussures dépareillées sur les tapis rouges, comme Selena Gomez aux InStyle Awards. Elle a complètement volé le show avec ses chaussures! Ces dernières provenaient du même designer (Jacquemus), mais avaient des talons complètement différents: celui de gauche constitué d'une balle jaune et celui de droite constitué d'un jouet en bois.

2. Le jean «unijambe»

Impossible de ne pas réagir devant ce jean à une jambe! C’est l’actrice Ryan Destiny qui, la première, a été aperçue avec ce demi-pantalon. En fait, une ceinture permet de tenir le tissu qui ne couvre qu’une seule jambe. Original!

Le populaire artiste maquilleur James Charles a d’ailleurs beaucoup fait jaser à Coachella lorsqu’il a assumé à 100 % ce pantalon. Audacieux!

3. Le maquillage color block

Finalement, le maquillage dépareillé est très intrigant. La formule est simple: il s’agit simplement de créer du color blocking sur les yeux!

Première étape? Trouver deux couleurs complémentaires: rouge et turquoise, mauve et vert, bleu et jaune, etc. Deuxième étape? Les appliquer sur ses paupières et laisser aller notre imagination!

Marion Moretti (ci-dessus) a décidé de créer un semi cut crease avec du mauve et du vert. Cette technique de maquillage consiste à couvrir une partie du creux de la paupière à l’aide d’un cache-cernes, pour ensuite y appliquer une deuxième couleur qui sera plus vibrante.

Quant à elle, Lauren Elyse a décidé d'opter pour du rouge et du bleu, s’apparentant au populaire popsicle Cyclone.

Et d’autres y vont all in avec les ombres à paupières arc-en-ciel.

