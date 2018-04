Des organismes communautaires pourront donner de la naloxone

Certains organismes communautaires pourront recevoir et distribuer des doses de naloxone, un médicament qui sert à prévenir des surdoses mortelles d’opioïdes, a annoncé le gouvernement du Québec, lundi matin.

Le feu vert a été donné aux établissements de santé pour qu’ils choisissent des organismes qui auront droit à une quantité déterminée de naloxone, sous forme injectable ou intranasale, de même que les fournitures nécessaires à son administration. Ces groupes pourront se «réapprovisionner en fournissant la preuve, à partir d'un registre anonyme tenu par les intervenants responsables de la distribution, que 80 % des doses ont été octroyées aux personnes à risque», a précisé le gouvernement Couillard par communiqué.

La ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois, a souligné qu’il s’agit d’une mesure dans le cadre de sa stratégie de prévention des surdoses.

«L'accès à la naloxone est une des mesures phares des actions que nous avons posées jusqu'à maintenant dans la crise des opioïdes, a-t-elle dit. Avec une telle mesure, nous nous donnons maintenant les moyens de mieux rejoindre les personnes les plus vulnérables de notre société, et à cet égard les organismes communautaires sont parmi nos plus précieux partenaires.»

L’automne dernier, Québec avait mis en place un programme d'accès universel à la naloxone, «qui consiste à offrir à tous les citoyens de plus de 14 ans la possibilité de se procurer gratuitement ce médicament auprès des 1900 pharmacies communautaires du Québec».