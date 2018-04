Dévoilement de la nouvelle voiture solaire des étudiants de Polytechnique Montréal

MONTRÉAL – Les étudiants de Polytechnique Montréal dévoilent lundi leur nouvelle voiture solaire après deux ans de travail. La voiture, baptisée Esteban 9, participera notamment au mois de juillet à l’American Solar Challenge, une course de 3000 km à travers les États-Unis.

Les membres du projet Esteban, tous étudiants en génie, visent le développement d’«une voiture performante complètement propulsée à l’énergie solaire tous les deux ans», a précisé l’établissement universitaire, dans un communiqué.

L’an dernier, la voiture précédente, Esteban 8, avait participé au Formula Sun Grand Prix 2017 sur le Circuit of the Americas à Austin, au Texas, et avait notamment remporté une troisième place, devançant toutes les autres équipes canadiennes, a précisé Polytechnique. Esteban 8 a aussi effectué un aller-retour Montréal-Québec, exclusivement «à l’énergie du soleil», accompagnée d’un cortège de voitures Tesla, appartenant à des membres du Club Tesla Québec.

En annonçant le dévoilement de la nouvelle voiture, Polytechnique Montréal a souligné que le «Projet Esteban, c’est aussi un moyen de promotion des technologies vertes, du génie et des sciences en général».