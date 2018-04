Éloge du gros bon sens

► Ce n’est pas le Québec qui empêche la jeune fille voilée de 17 ans de devenir policière, ce sont ses convictions religieuses.

► Un regard insistant n’est pas une agression sexuelle. Dire ça, c’est banaliser les véritables agressions.

► Ce n’est pas vrai qu’on va cesser de dire « Il » ou « Elle » parce qu’une infime minorité de gens veulent se faire appeler « ceuzes ». Il y a encore des femmes et des hommes.

► Si un homme a accouché, c’est parce qu’il a un utérus, des trompes de Fallope et des ovaires. Donc, parce que sa « plomberie » interne est féminine. La carrosserie est peut-être masculine, mais le moteur, lui, est féminin.

► Tu peux baser ta vie sur un livre sacré vieux de 2000 ans. Mais dis-toi que pour un nombre croissant de gens, et pour la communauté scientifique au grand complet, ce livre a autant de crédibilité que le dernier Harry Potter.

► Ce n’est pas un service à rendre à une personne obèse de lui dire qu’elle est bien comme cela et qu’elle n’a pas à changer. L’obésité est le problème de santé numéro 1 dans nos sociétés. Personnellement, je regarde mes photos, et j’étais mieux quand j’étais moins gros.

► Un magazine féminin qui appuie la journée sans maquillage, c’est comme une association de bouchers qui commandite une soirée végétarienne. Arrêtez l’hypocrisie ! Vous faites de l’argent en vendant du maquillage ! C’est votre pain et votre beurre !

► Vous voulez la parité ? Parfait ! Selon les plus récents chiffres obtenus auprès du ministère de l’Éducation, les hommes représentent 24,7 % du personnel enseignant des commissions scolaires. On instaure des programmes de discrimination positive en faveur des hommes quand ? On limite le nombre de filles dans les départements d’éducation quand ?

► Quand je voyage, je veux que l’avion dans lequel je vais voler au cours des six prochaines heures soit vérifié par la personne la plus compétente possible. Je me fous totalement de son sexe et de sa race. Je veux voler en sécurité, point.

► Tu deviens tout croche et tu as le goût de pleurer quand tu entends quelqu’un émettre des idées qui vont à l’encontre des tiennes ? Ne va pas à l’université, tu n’es pas fait pour ça.

► Radio-Canada ne cesse de dire qu’elle est pour la diversité. Pourquoi tous les gens qu’on y entend pensent-ils pareil, alors ? Là-bas, un débat équilibré est un débat entre quelqu’un de gauche et quelqu’un d’extrême gauche.

► On a encore besoin du pétrole. C’est plate, mais c’est ça.

► Une religion est une secte qui a réussi.

► À quand des subventions aux allumeurs de réverbères qui ont perdu leur emploi quand l’électricité est arrivée ?

► Mémo à Justin Trudeau : un pays ne peut pas accueillir tous les déshérités de la planète. Les migrants irréguliers qui revendiquent le statut de réfugié sous de faux prétextes font énormément de tort aux demandeurs d’asile qui correspondent à nos critères et qui respectent le processus.

► La meilleure façon de nourrir l’extrême droite est de balayer les questions identitaires sous le tapis.