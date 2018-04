Eugenie Bouchard gagne en confiance

Forte de ses deux victoires à la Coupe Fed lors de la dernière fin de semaine, Eugenie Bouchard a gagné en assurance.

La Québécoise a notamment triomphé face à Lesia Tsurenko en trois manches de 4-6, 6-2 et 7-6 (5), dimanche, au bout d’un marathon de deux heures et 39 minutes. Cette victoire donnait les devants 2-1 au Canada, qui a finalement remporté 3-2 la rencontre de barrage contre l’Ukraine.

«Ça me donne beaucoup de confiance. C’était une bataille très physique. À la fin du match, c'est devenu très mental aussi. Elle souffrait, moi je souffrais. C'était vraiment fou», a confié Bouchard à l’émission Destination Coupe Stanley sur les ondes de TVA Sports.

Peut-on enfin parler d’un «déclic» pour «Genie»? L’athlète de 24 ans préfère y aller un match à la fois et ne pas trop s’en mettre sur les épaules.

«Je ne peux pas me mettre de la pression comme ça. Je fais des pas dans la bonne direction. J'étais très compétitive durant le match. Je veux juste continuer.»

Bouchard avoue que les temps peuvent être durs lorsque les défaites s'accumulent, mais elle garde la flamme.

«C'est un peu difficile quand on perd beaucoup de rester heureuse. Le travail devient plus une "job". Mais récemment, je me suis dit que j'adore vraiment jouer au tennis et je ne veux pas arrêter.

«Même si ça ne va pas trop bien en ce moment, je sais que je peux jouer très bien encore. Je m'entraîne fort et j'attends que cette journée arrive.»

Certains détracteurs lui reprochent de négliger le tennis en accordant trop de temps aux réseaux sociaux. Une critique qui ne résiste pas à l'épreuve des faits si l'on tient compte de sa routine.

«Je m'entraîne pendant quatre ou cinq heures par journée. En plus, il y a les traitements. Tout ça sur une base de cinq à six jours par semaine», a-t-elle précisé.

Rencontre intéressante

Bouchard, qui a largué son entraîneur Harold Solomon, s'est récemment entraînée à Los Angeles avec le réputé Robert Lansdorp, qui a déjà travaillé avec Maria Sharapova et Pete Sampras.

«Il est un "coach" légendaire. Il est excellent. On a passé du bon temps ensemble. Il ne peut pas vraiment voyager, mais je vais peut-être retourner le voir comme ci comme ça.»

Sports Illustrated: un honneur

Pour une deuxième année consécutive, Bouchard a été l’une des athlètes choisies par Sports Illustrated pour l’édition maillots de bain du magazine.

«Quand on m'a demandé de faire ça une fois, j'ai bien sûr dit oui. Mais une deuxième fois? C'est incroyable. Je suis fière de pouvoir faire quelque chose hors du tennis. C'était une journée de travail. C'est vraiment du travail faire ça, c'est difficile.»

Lorsqu'elle a reçu à nouveau l'appel du magazine, la décision n'a certes pas été difficile.

«Tout le monde veut être dans le Sports Illustrated. Accepter ou non, ce n'est même pas une question. Quand tu te fais appeler, tu dis oui sans hésiter. [...] Ça montre qu'on peut être une athlète et qu'on peut être "cute" en même temps.»