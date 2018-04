Fille ou garçon? La fin du suspense est proche pour les admirateurs de la famille royale

LONDRES | Une fille ou un garçon? Peu importe pour la quinzaine d’admirateurs inconditionnels, de la famille royale réunis lundi devant la maternité londonienne où la duchesse de Cambridge doit donner naissance à son troisième enfant avec le prince William.

Depuis plusieurs jours, quelques admirateurs inconditionnels de la famille royale campent en plein Londres pour ne pas manquer l’annonce de la naissance.

L’heure est désormais proche : « Son Altesse Royale la duchesse de Cambridge a été admise au St Mary’s hospital de Londres, dans le quartier de Paddington, plus tôt ce matin », a annoncé le Palais dans un communiqué.

« Je pense que c’est un garçon, elle le porte comme George », le fils aîné du couple princier, pronostiquait lundi matin Maria Scott, 46 ans, une femme au foyer de Newcastle qui attend depuis deux semaines devant l’hôpital St Mary’s avec un petit groupe d’admirateurs de la famille royale britannique. « Les apparences peuvent être trompeuses. Quoi que ce soit, nous serons heureux », ajoute-t-elle.

« C’est le petit-enfant de Diana, c’est donc quelque chose de très important pour nous », abonde sa fille Amy Thompson, une étudiante de 18 ans, le dos recouvert de l’Union Jack, le drapeau britannique.

Terry Hutt, bientôt 83 ans, vêtu d’un costume aux couleurs nationales bleu, rouge et blanc, et une poupée dans les bras, est « très impatient ».

Pas trop dur, à son âge, de dormir dehors? « Je suis un ancien soldat », sourit-il, rassemblé avec d’autres fans derrière des barrières placées à quelques mètres de l’entrée de la maternité, non loin des journalistes venus par dizaines.

L’enfant à naître prendra la cinquième place dans l’ordre de succession au trône britannique, après son grand-père Charles, le prince de Galles, son père, le prince William, son grand frère le prince George et sa grande soeur, princesse Charlotte.

62 coups de canon

Le Palais a précisé que le prince William avait accompagné son épouse pour le trajet en voiture. Le St Mary’s hospital est situé à moins de deux kilomètres du palais de Kensington, résidence officielle du duc et de la duchesse de Cambridge.

C’est dans cet établissement que les deux premiers enfants du couple, George, quatre ans, et Charlotte, deux ans, sont nés.

Le bébé royal sera le sixième arrière petit-enfant de la reine Elizabeth II, qui a fêté ses 92 ans samedi, et de son mari, le prince Philip, âgé de 96 ans.

L’enfant portera le titre de prince ou princesse, depuis la réforme menée en 2012 par la Reine, qui souhaitait s’assurer que tous les enfants du prince William dispose de ce titre. Auparavant, seul le fils aîné du fils aîné du prince de Galles, soit George, aurait reçu le titre de prince et d’Altesse Royale.

Comme pour leurs deux premiers enfants, le duc et la duchesse de Cambridge n’ont pas souhaité connaître le sexe du bébé à naître.

Mais les spéculations sur le prénom vont bon train, et les parieurs misent sur Mary, Alice, Victoria ou Alexandra si c’est une fille, Arthur, Albert, James ou Philip si c’est un garçon. Les Britanniques avaient dû attendre deux jours pour connaître les prénoms de George et Charlotte.

Conformément à la tradition, la naissance sera annoncée par une proclamation signée des médecins royaux installée sur un chevalet doré placé pour le public dans la cour du palais de Buckingham. Modernité oblige, le palais publiera dans le même temps un communiqué et postera l’information sur Twitter et Facebook.

À la Tour de Londres, 62 coups de canon seront tirés (21 pour saluer la naissance, plus 20 étant donné le statut royal de la Tour de Londres, plus 21 parce qu’elle est située dans la quartier de la City). Des coups de canon seront également tirés à Hyde Park ou Green Park, et l’Union Jack, le drapeau britannique, sera hissé sur tous les bâtiments officiels.