Capitals de Washington: garder ou pas John Carlson ?

Le plafond salarial cause beaucoup de soucis aux directeurs généraux de la Ligue nationale.

Chaque saison, des équipes doivent faire une vente de fin de saison pour équilibrer le budget. D’autres doivent racheter des contrats pour respecter les règlements.

Également, il y a ceux qui sont confrontés à faire un choix déchirant.

À Washington, le dossier de John Carlson, qui compte huit points jusqu’à maintenant dans la série entre les Capitals et les Blue Jackets, l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale, pourra se prévaloir de son statut de joueur autonome sans restriction à partir du 1er juillet.

Les discussions avec les Capitals se dérouleront après la saison. D’ici là, on étudie plusieurs scénarios. Les Capitals ont déjà établi le salaire qu’ils proposeront à Carlson.

« Si l’offre est rejetée par le clan du défenseur, les Capitals tourneront les talons. Mais s’ils se ravisent et tiennent absolument à garder Carlson, c’est à ce moment-là qu’un vétéran de l’équipe devra quitter pour équilibrer le budget », me disait un observateur de la Ligue nationale récemment.

Bon, Alex Ovechkin ne sera jamais échangé. Evgeny Kuznetsov est maintenant le premier joueur de centre de l’organisation. Reste donc le vétéran Nicklas Backstrom. Et il faut ajouter à la liste l’ailier Andrei Burakowsky, dont le poste serait comblé par Chandler Stephenson.

Backstrom touche un salaire de $6,7 millions $ par saison, contrat qui prendra fin après la saison 2019-2020. Carlson complète la dernière année d’une entente qui lui rapporte annuellement près de 4 millions $.

Si la situation demeure inchangée d’ici le 1er juillet, lui et John Tavares seront les joueurs autonomes les plus convoités. Est-il besoin de rappeler que Carlson exigera plus de 9 millions $ par saison, selon les projections ?

Sacrifier Backstrom

C’est à ce moment-là qu’on devra se pencher sur le dossier Backstrom. Est-il plus important pour les Capitals que Carlson ? Comment peut-on remplacer un défenseur capable de récolter 60 points par saison ? Backstrom ne joue plus au sein du même trio qu’Ovechkin, poste qu’il a occupé pendant plusieurs saisons.

Si jamais on laisse croire que Backstrom pourrait être disponible, il est assuré alors que les Capitals seront sollicités par plusieurs formations. Après tout, un joueur de centre comme Backstrom ne court pas les rues.

N’est-ce pas, Marc Bergevin ?

Et avec les nombreuses surprises enregistrées depuis le début des séries, et ce n’est pas terminé, peut-être que d’autres joueurs de centre pourraient se retrouver sur une liste passablement attrayante.

Ménage chez le Wild ?

Chuck Fletcher, directeur général du Wild du Minnesota, conservera-t-il son poste ? Cette formation devait devenir une puissance avec l’embauche de Zach Parisé et de Ryan Suter. Elle devait participer à la finale de la coupe Stanley. Mais les résultats sont décevants ou plutôt inacceptables.

Certains diront que le Wild a été éprouvé par les blessures et personne ne contestera cette observation. Suter n’a pas joué dans la série contre les Jets. Parisé a raté le dernier match.

Au cours de la saison, tous les joueurs du top 6 en attaque n’ont pas été épargnés par les blessures. Une exception, Eric Staal, auteur de 42 buts. Pendant les séries, Nino Niederreiter et Charlie Coyle ont perdu des plumes. Avant le dernier match à Winnipeg, Bruce Boudreau a révélé : « Nous verrons ceux qui peuvent supporter la pression et ceux qui ne le peuvent pas. » Malheureusement pour Boudreau, c’était 4 à 0 Winnipeg à la première période.

Doit-on sauter à la conclusion que l’équipe n’a pas de caractère ?

Charlie Coyle pourrait se retrouver dans la vitrine. Un joueur que le Canadien a épié pendant quelques semaines, mais le prix semblait trop élevé.

Peters, le premier élu

L’entraîneur Bill Peters n’avait aucunement l’intention de demeurer plus longtemps en Caroline. Il a pris cette décision le jour ou Tom Dundon, le nouveau propriétaire des Hurricanes, a décidé d’enlever à Ron Francis tous les pouvoirs que l’on accorde à un directeur général. Comme certains propriétaires, il se découvre soudainement des aptitudes pour voir à la gestion des effectifs sur la surface de jeu.

Habituellement, il s’agit d’une mauvaise nouvelle.

Peters a trouvé un nouvel emploi avec les Flames de Calgary. Chez lui, dans son patelin, et avec un directeur général, Brad Treveling, avec qui il communique à merveille. Il devient le premier entraîneur embauché depuis la fin de la saison. Il y a encore des postes vacants à New York (Rangers), à Dallas, et, évidemment, en Caroline.

Dundon n’aura peut-être pas à chercher bien loin puisque son prochain entraîneur est possiblement dans sa propre cour. Rod Brind’Amour admet que le poste d’entraîneur-chef l’intéresse. Il est l’entraîneur associé de l’équipe.

Comme un vétéran

Sven Andrighetto qui marque le but de la victoire avec l’Avalanche. Joe Morrow qui inscrit lui aussi le but de la victoire avec les Jets. Mark Barberio qui se défend bien avec l’Avalanche. Et Mikhail Sergachev qui s’attire les éloges de tous ses coéquipiers à Tampa Bay.

Vraiment, ce n’est pas la saison de Marc Bergevin.

Sergachev, selon les joueurs du Lightning, se comporte comme un vétéran. Il a la pleine confiance des entraîneurs de la formation et il a joué avec beaucoup d’assurance lors de la série contre les Devils du New Jersey.

Les partisans du Lightning, qui avaient manifesté leur mécontentement l’été dernier en apprenant que Jonathan Drouin avait été échangé au Canadien contre un parfait inconnu, Sergachev, ont changé d’idée.

Steve Yzerman recherchait un jeune défenseur talentueux pouvant assurer la relève à cette position, et il l’a trouvé.

Drouin ? Pourra-t-il justifier cette transaction l’an prochain ? Il n’a pas été convaincant au cours de la dernière saison.