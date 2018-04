Il tente déjà de revendre sa Corvette ZR1 2019

La production de la Chevrolet Corvette ZR1 a débuté en mars dernier et l’un des premiers propriétaires de ce modèle exclusif l’a déjà mis en vendre.

En effet, c’est ce qu’on apprenait le site Corvette Blogger.

De couleur rouge, cette ZR1 est munie de la boîte automatique à huit rapports. On note aussi la présence du grand aileron qui permet un meilleur appui lorsque la voiture est pilotée sur un circuit. Dans l’annonce publiée sur Cars.com, on peut aussi lire que cette Corvette ZR1 a déjà parcouru 283 milles, soit l’équivalent d’environ 455 kilomètres.

En échange de ce bijou, son vendeur demande 198 000 $ US (252 000 $ CAN). Aux États-Unis, le prix de base d’une Corvette ZR1 est de 121 000 $ US (154 000 $CAN). Au Canada, il faut débourser 140 495 $ CAN.

Chevrolet Corvette ZR1 2019

On peut donc croire que le vendeur profite de l’engouement autour de cette voiture pour empocher quelques dollars bien que le motif de la vente ne soit pas précisé.

La ZR1 n’a rien d’une banale Corvette. Il s’agit de la version la plus radicale du modèle que l’on adore depuis 1953. En effet, elle est la Corvette la plus puissante conçue par Chevrolet. Son V8 LT5 suralimenté de 6,2 L développe 755 chevaux-vapeur et 715 livres-pied. En vitesse de pointe, elle atteint 338 km/h.

