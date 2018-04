Lancer une guerre des sexes au sujet du meurtre de Rosalie: indignation mal placée

Je suis ébranlée, troublée par cet horrible meurtre d’une fillette de deux ans à peine, comme la grande majorité des Québécois. Normal que les réactions émotives pullulent. Toutefois, certains textes et commentaires publiés dans la foulée de ce drame ajoutent à ma consternation, car ils soufflent sur les braises d’une guerre des sexes en insinuant qu’un parent tueur n’aurait pas droit au même traitement dépendamment de son sexe. Dans un moment aussi sinistre et triste, est-ce vraiment utile de lancer un débat aussi puéril, d’autant qu’au moment d’écrire ces lignes, personne n’a été formellement accusé du meurtre de la petite?

Lundi 23 avril 2018. De lourds soupçons pèsent contre Audrey Gagnon, la mère de Rosalie. Mais la jeune femme de 23 ans n’a pas été accusée du meurtre de sa fille. Pour l’instant, elle fait face à deux chefs d’accusation : entrave à un agent de la paix et méfait pour avoir tenté d’allumer un feu dans sa cellule. Quoi qu’il en soit, pour une partie de l’opinion publique, Audrey Gagnon est non seulement accusée, mais déjà condamnée.

Meurtres d’enfants, un réflexe sexiste?

Même à ce stade bien préliminaire du processus judiciaire, les opinions affluent quant à la possibilité qu’un traitement différent soit accordé à un parent qui tue son ou ses enfants, en fonction de son sexe. On a même qualifié le phénomène de «réflexe sexiste». «Monstre et salaud» pour le père; «dépressive et épuisée» pour la mère.

N’y a-t-il pas en ce moment des enjeux plus fondamentaux et constructifs à soulever?

Que l’on soit père, mère, sans enfant, oncle, tante, grand-parent, nous sommes tous touchés par une telle catastrophe innommable. Pourquoi tenter, en plus, de placer ainsi en opposition les hommes et les femmes face à ce drame?

Crier au sexisme, une indignation mal placée?

Le filicide est le terme utilisé pour décrire le meurtre d’un enfant par l’un de ses parents. Chaque année, le Québec connaît entre 6 et 8 cas de ce terrible drame. Contrairement aux autres types d’homicides intrafamiliaux, un nombre à peu près comparable d’hommes et de femmes commettent l’inqualifiable. Autour de 55% des parents qui ont tué leur(s) enfant(s) sont des pères et 45%, des mères.

Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit de crimes révoltants, injustes et horrifiants qui ébranlent profondément notre conception de la nature humaine. Pendant près de deux ans, j’ai étudié la question de fond en comble, parcouru toutes les recherches qui ont été rédigées sur le sujet au Québec, questionné les experts spécialisés dans ces crimes atroces et, surtout, rencontré des familles qui doivent continuer à vivre malgré l’atrocité qui hante désormais leur existence.

Ces recherches étaient ma fondation pour un documentaire sur les filicides; un sujet d’une extrême complexité, qui est cependant de mieux en mieux compris grâce à la recherche. Par conséquent, nous sommes plus outillés que jamais pour détecter les situations à haut risque.

Violence conjugale, séparation, guerre pour la garde des enfants du côté des pères filicidaires. Dépression, symptômes psychotiques, consommation de drogues et/ou d’alcool, négligence, maltraitance des enfants du côté des mères filicidaires.

58% des femmes et 37% des hommes qui ont tué leur(s) enfant(s) souffraient d'une maladie mentale. Maintenant que nous sommes mieux informés, il faut maintenant agir collectivement lorsque des parents se retrouvent dans un contexte qui répond aux critères de dangerosité afin de prévenir de telles fins sordides.

Or, trop souvent, même si nous sommes au fait du danger, nous omettons collectivement de faire les interventions nécessaires auprès d’un parent dangereux pour son ou ses enfants.

La vraie raison de s’indigner et de soulever un débat, elle est là!