Le combat entre Stevenson et Jack aura lieu à Toronto

On a eu droit à un autre revirement de situation dans le dossier du combat de championnat du monde WBC entre Adonis Stevenson et Badou Jack. Le duel aura lieu le 19 mai comme prévu, sauf qu’il n’aura pas lieu à Montréal, mais bien à Toronto selon ce que Le Journal de Montréal a appris.

Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait pas encore où le combat aura lieu. Tant que les Maple Leafs et les Marlies de Toronto seront en séries éliminatoires dans leur ligue respective, le Air Canada Centre et le Ricoh Coliseum ne seront pas disponibles. Il ne faudrait pas écarter le ScotiaBank Convention Centre de Niagara Falls, car le promoteur Lee Baxter y présente déjà un gala de boxe le même soir.

La décision aurait été prise samedi par l’homme d’affaires Al Haymon et le boxeur Adonis Stevenson qui en ont fait part à Yvon Michel par la suite. C’est une nouvelle qui est surprenante, et qui ne l’est pas en même temps.

Tout d’abord, avec moins de quatre semaines de promotion, c’est un événement qui n’aurait pas été viable sur le plan financier au Québec. On peut penser que «Superman» n’aurait pas été en mesure de vendre plus de 2000 billets dans un aussi court laps de temps.

De plus, avec toutes les critiques qu’il a essuyées au cours des deux dernières années, Stevenson était moins enclin à se battre à Montréal. Il n’avait pas envie d’être hué par les amateurs qui auraient payé leur billet pour assister au gala. Ce qui ne sera pas le cas à Toronto où il passe plusieurs semaines par année.

Sur son compte Twitter, quelques minutes après de l’annonce de la nouvelle par Michel, Stevenson a annoncé que son duel contre Jack serait à Toronto, mais que son prochain affrontement en 2018 sera présenté à Montréal.

Du côté du clan de Badou Jack, on a toujours mentionné que le combat contre Stevenson aura lieu au Canada sans jamais préciser qu’il se tiendrait à Montréal ou à Toronto. On vient d’en connaître les raisons. Sans compter que son promoteur Floyd Mayweather connait bien la Ville Reine, alors qu’il était venu y faire la promotion de son duel contre Conor McGregor l’été dernier.

La WBC et Toronto

Ce qui est étrange, c’est que le président du WBC, Mauricio Sulaiman, avait déclaré il y a deux ans qu’il ne sanctionnerait plus de combat en Ontario en raison de la réglementation.

On se souvient qu’un boxeur s’est retrouvé à l’hôpital après un combat contre le Québécois Shakeel Phinn. Sulaiman avait dénoncé plusieurs irrégularités durant l’organisation du combat. Par exemple, la pesée avait été tenue la journée même du duel au lieu de la veille comme partout ailleurs dans le monde.

Il faut croire que Haymon et Stevenson ont trouvé les bons arguments pour convaincre Sulaiman de changer son opinion par rapport aux règlements ontariens. Une chose est sûre, les règlements sont pratiquement similaires à ceux de 2016 même s’il y a eu un changement de commissaire depuis le départ à la retraite de Ken Hayashi.

Rivas en action

De plus, Michel a confirmé qu’Oscar Rivas, Mikael Zewski, Christian M’Billi et Sébastien Bouchard feront partie de cette carte.

Par contre, avec seulement quelques semaines avant la présentation de l’événement, on peut se demander quelle qualité d’adversaire ils auront dans le ring. On se souvient que Rivas et M’Billi ont remporté des victoires expéditives la semaine dernière au Casino de Montréal.