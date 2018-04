Le plein de soleil... avant la pluie

Enfin, les bulletins météo débordent de soleil et de chaleur.

Le beau temps se poursuit aujourd’hui et demain à la grandeur du Québec. Le mercure devrait même dépasser la normale et atteindre les 15 à 20 °C. Et on parle de la température à l’ombre ! Votre thermomètre à la maison pourrait indiquer plus.

Hélas, il faudra passer à la caisse mercredi et jeudi et sortir son parapluie.

Mais bon, finis les fronts froids de l’Arctique et les dépressions du Colorado. Une immense crête de haute pression s’étirant des Grands Lacs jusqu’à Kuujjuaq a eu raison du froid polaire. Un mois après le début officiel du printemps, le mercure s’est finalement décidé à atteindre les valeurs de saison à Montréal et Québec.

Les premiers 10 à 15 °C de l’année atteints durant le week-end ont aussi donné un coup d’envoi à la floraison, en retard de plusieurs jours selon des fleuristes.

Variation de température

L’air étant très sec — un ciel bleu sans nuages ne ment pas —, les variations de température entre le jour et la nuit peuvent être grandes à ce temps-ci de l’année. Le mercure peut grimper à 30 °C le jour et tomber largement sous 0 °C durant la nuit

Et c’est toujours avant le retour de la végétation et du feuillage dans les arbres que l’on retrouve les plus grandes différences de température entre Montréal et Québec.

Alors que les derniers gels au sol à Montréal se produisent vers le 29 avril, il faut attendre au 8 mai à Québec. Par la suite, les climats des deux villes ont tendance à se ressembler.

Toutefois, Québec étant plus au nord, la température y est moins élevée de 2 à 3 °C. En revanche, il vente davantage à Québec et il y a moins de smog qu’à Montréal.

Anecdotes de météorologue