Leurs champs toujours remplis de débris

SAINT-BARTHÉLEMY | Un an près les inondations du printemps 2017, des agriculteurs de Lanaudière ramassent toujours des débris laissés dans leurs champs et attendent toujours que Québec leur vienne en aide.

À Saint-Barthélemy, les frères Jean et Daniel Sylvestre ont beaucoup de travail à faire pour remettre les 400 acres de champs qu’ils n’ont pas pu semer l’an dernier en état.

« C’est du travail qui va s’étaler sur plusieurs années. L’été passé, on a ramassé des débris pendant deux semaines et on en trouve encore : des bouteilles, des pneus, des bouts de quais. Il va falloir louer de la grosse machinerie pour en venir à bout », dit Daniel Sylvestre.

Pas assurables

Les frères Sylvestre estiment avoir subi une perte de revenus de l’ordre de 40 % pour l’année 2017. Ils n’ont toujours pas été dédommagés par Québec.

Pour que les assurances agricoles les indemnisent, les producteurs doivent semer à la bonne date avec des semences certifiées. Puisque ceux-ci n’ont pas semé à temps, leurs récoltes n’étaient pas assurables.

Selon Marcel Papin, président de la Fédération de l’UPA Lanaudière, 29 agriculteurs de sa région ont subi des pertes pour un total estimé à 1 M$. Des producteurs laitiers et de grains ont perdu une grande partie de leur récolte parce que l’eau s’est retirée tard et qu’ils n’ont pas pu semer.

« Chez moi, c’est 35 % de mes terres que je n’ai pas pu cultiver. J’ai été obligé d’acheter le fourrage que je produis pour nourrir mes vaches. Je vais devoir en acheter jusqu’à la prochaine récolte en septembre prochain », raconte Daniel Barrette, producteur laitier.

Frais non prévus

Chez Viateur Dumontier, producteur de maïs et de soya de Saint-Cuthbert, environ 20 % des champs sont restés couverts d’eau jusqu’en juillet.

« Je pense bien réussir à tout semer cette année, mais il faut refaire des ponceaux, niveler les terres, et les fossés ne sont pas encore refaits. À la moindre grosse pluie, ça va inonder les terres à nouveau », dit M. Dumontier.

Du travail, des frais et des pertes de revenus imprévus qui ralentiront leurs entreprises pour quelques années, pensent les agriculteurs.

«La Sécurité publique nous a fait remplir des tonnes et des tonnes de papier, mais on n’a jamais eu aucune nouvelle du gouvernement, qui pourtant nous avait promis de nous aider. Ça fait un an maintenant. Pourquoi ce n’est pas réglé», demande Marcel Papin.