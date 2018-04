Lorraine Desmarais, ambassadrice du jazz couronnée

Mercredi 25 avril, à la salle André-Mathieu (Laval), dans la série hommage aux grands et grandes Lavalloises, l’Orchestre symphonique de Laval sous la direction de Alain Trudel va souligner l’exceptionnelle carrière de la pianiste, chef d’orchestre et professeur Lorraine Desmarais. Bien que ce ne soit pas la première fois que nous mentionnons le nom de Lorraine et d’Alain dans ces chroniques, nous attirons votre attention sur le travail « très communautaire » que réalise ce sympathique orchestre. Très près du public, en symbiose avec un auditoire fidèle qui suggère parfois une ou deux œuvres du programme, tout est conçu pour que la soirée devienne une réussite.

Du Concerto de Ravel à la pièce surprise



Si, Lorraine Desmarais s’est connaitre comme ambassadrice du jazz, que ce soit avec son trio,

en tandem, avec le trompettiste Tiger Okoshi

ou à la tête de sa puissante formation,

elle a suivi, ne l’oublions pas, un cursus classique. Pour cette soirée, elle revisitera donc le Concerto en sol majeur de Ravel,

cheval de bataille de bien des pianistes qui contient de forts éléments reliés à la note bleue. À la demande du chef Alain Trudel qui n’est jamais à court d’idées, elle a composé pour cet événement, une œuvre originale pour l’orchestre.