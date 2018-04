Manon Massé sur la liste des blessés

Après le député péquiste Pascal Bérubé sur le carreau depuis un mois à la suite d’une chute sur une plaque de glace, voilà qu’une autre députée figure désormais sur la liste des blessés de l’Assemblée nationale...

En effet, la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, s’est fracturé le fémur droit en raison d’une «vilaine chute».

«Ma chum Ghislaine et moi, on est allées profiter du soleil et des pistes du mont Tremblant, l’une des dernières places où les pentes sont encore ouvertes! Ce dimanche, on s’en allait manger au BBQ des skieurs sur le versant nord quand mon ski droit s’est pris dans un monticule de neige. J’ai continué vers la gauche... Résultat, fracture du fémur droit. J’entre en salle d’opération aujourd’hui», a annoncé la politicienne sur ses médias sociaux.

La députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques a tenu à remercier les différentes personnes qui lui ont porté secours et qui l’ont soignée à la suite de cet accident survenu au cours de la «dernière fin de semaine de congé avant le marathon électoral».

«Je tiens à remercier la merveilleuse équipe de l’Hôpital Notre-Dame. Votre dévouement me rend fière d’être de Sainte-Marie–Saint-Jacques! J’aimerais aussi saluer les patrouilleurs et les skieurs qui ont sécurisé le lieu de ma chute et qui m’ont prodigué les premiers soins, ainsi que la gang de l’urgence à Sainte-Agathe, qui m’a accueillie et immobilisée avant mon transfert», a-t-elle souligné.

Manon Massé devra donc s’absenter pour «au moins une semaine».

«J’ai hâte de vous revoir les deux pieds sur terre!» a-t-elle conclu.