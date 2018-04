Mercedes-Maybach présente un VUS qui a l'air d'une berline

Son dévoilement officiel est prévu dans le cadre du Salon de l’automobile de Beijing qui se tiendra à partir du 25 avril. Mais Mercedes-Maybach a eu l’idée de nous donner un avant-goût de son plus récent véhicule utilitaire sport (VUS). Il s’agit du premier VUS imaginé par ce constructeur.

Baptisé Ultimate Luxury, ce véhicule se démarque par son design qui pourrait difficilement être plus audacieux. Alors qu’on est habitué de voir les VUS avec un hayon arrière, celui-ci est muni d’un coffre, comme c’est le cas d’une berline. D’ailleurs, on a un peu l’impression que l’Ultimate Luxury est une berline sur des échasses.

Mercedes-Maybach Ultimate Luxury Mercedes-Maybach

Par son nom, on devine qu’il ne s’agit pas d’un véhicule d’entrée de gamme. Et quand on jette un coup d’œil à l’habitacle, on en a la confirmation. En effet, les appliques d’or rose sont plus qu’abondantes, sans parler de la sellerie qui paraît être d’une qualité remarquable.

Mercedes-Maybach Ultimate Luxury Mercedes-Maybach

L’Ultimate Luxury se démarque aussi par sa motorisation bien de son époque. En effet, on retrouve quatre moteurs qui développent une puissance combinée d’environ 750 chevaux-vapeur. Le rouage intégral fait également partie des caractéristiques de ce VUS haut de gamme.

Camouflée dans le plancher, sa batterie de 80 kWh lui permet de parcourir jusqu’à 322 kilomètres avec une seule charge. Quant à la vitesse de pointe, elle est limitée à 250 km/h.

