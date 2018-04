Il a beaucoup été question d’attitude quand Marc Bergevin et Geoff Molson ont dressé le bilan de fin de saison du Canadien. On pourrait reprendre la même ritournelle dans le camp de l’Impact même si la saison n’est vieille que de sept matchs.

Après la défaite de 5 à 3 encaissée contre le Los Angeles FC samedi, Rémi Garde disait ne pas avoir aimé la réponse de son équipe en seconde demie, déplorant un manque de fierté et de combativité.

La bonne nouvelle pour le Bleu-blanc-noir, c’est que les joueurs eux-mêmes reconnaissent qu’il y a un problème d’attitude et qu’il doit être rapidement corrigé.

« Nous nous sommes effondrés en deuxième demie, a reconnu Chris Duvall. On a manqué de mordant, de combativité et de force. Nous leur avons rendu la tâche trop facile.

« Ça revient à la combativité. Si on regarde les autres matchs dans la ligue ce week-end, les équipes étaient dures et robustes et nous ne l’avions pas. »

C’est mental

Autant Duvall que Saphir Taïder ont insisté pour dire que le problème de l’Impact depuis trois matchs est mental.

« C’est mental. Il n’y a pas de doute que nous avons les aptitudes techniques, nous avons les joueurs et la condition physique », a affirmé Duvall.

« Avoir de la combativité et du mordant, c’est une mentalité. On doit avoir cette mentalité que personne ne sera capable de passer à travers nous. »

Taïder espère que ces cinq buts accordés face à Los Angeles, dont quatre en deuxième demie, seront de nature à provoquer un changement de cap.

« C’est plus dans la tête qu’autre chose. Prendre quatre buts comme ça, c’est plus une question mentale. C’est à nous de nous mobiliser, d’être motivés et de donner ce sursaut d’orgueil à l’équipe pour aller gagner des matchs. »

Effondrement

Il est vrai que l’Impact a disputé la dernière heure de jeu avec un homme en moins à la suite du carton rouge à Victor Cabrera, mais ce n’est pas suffisant pour expliquer la déconfiture de la deuxième demie.

Chris Duvall prétend qu’avec une avance de deux buts, l’équipe aurait dû quand même mieux se défendre.

« Avec une avance de 3 à 1, on aurait peut-être pu accorder un but, mais pas deux et surtout pas quatre.

« Tout ça, c’est mental. On a baissé les bras dans certaines situations et ça nous a coûté cher. »

Ridicule

Autre cause de souci, l’équipe a accordé 12 buts en trois matchs, dont 8 à ses deux dernières sorties.

« Accorder huit buts dans les deux derniers matchs, c’est ridicule, a déploré Duvall. Ça dépend des 11 joueurs sur le terrain, et le problème, c’est qu’on ne marque pas d’une seule façon contre nous, mais de plusieurs façons.

« Aucune équipe ne nous donne des buts faciles. On semble toujours devoir se battre pour chaque pouce qu’on obtient et on doit faire en sorte que ça soit pareil pour nos adversaires. »

Autre source d’inquiétude, l’équipe a concédé cinq tirs de pénalité lors des sept premiers matchs de la saison.

« On se laisse être sous pression et c’est dans ce contexte que surviennent des erreurs, soutient Duvall. Je ne pense pas que les gars qui ont causé les tirs de pénalité sont fautifs, c’est un microcosme de tout ce qui se passe dans ces matchs. »

Pas facile

On peut dire que l’Impact va subir un sérieux test en fin de semaine en rendant visite à l’Atlanta United FC.

Mais tout cela importe peu pour Duvall, qui estime qu’avec la bonne attitude, l’équipe peut l’emporter.

« Ça ne sera pas facile et l’adversaire importe peu parce que la performance que nous avons offerte en deuxième demie, ça n’avait pas d’importance que ce soit LAFC ou une autre équipe. Ce n’était pas assez bon.

« Atlanta est une très bonne équipe à la maison, mais si nous livrons la performance que nous pouvons, ça n’aura pas d’importance. »

Se relever collectivement