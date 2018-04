Raif Badawi, citoyen canadien

L’Arabie saoudite change. Sous la gouverne du jeune prince héritier Mohammed ben Salman, fils du roi Salman, les autorités religieuses wahhabites sont gardées en laisse, les femmes peuvent conduire, assister à des matchs de soccer et à des spectacles, aller au cinéma, servir dans l’armée et comme me le disait la journaliste française Clarence Rodriguez qui a travaillé à Riyad pendant 15 ans, les musulmanes sont plus couvertes en France que les Saoudiennes chez elles.

L’Arabie saoudite ne deviendra pas un État comme les autres demain matin, et peut-être jamais, mais quand les gardiens de l’hyper orthodoxie sunnite et des lieux le plus sacrés de l’islam, La Mecque et Médine, commencent à desserrer leur agal – le cordon noir sur la tête* – et à accepter les réalités du monde moderne, on ne peut qu’applaudir. Mais surtout applaudir (et non pas condamner bêtement) le courage de Raif Badawi qui ne demande pour ses concitoyens que les libertés dont vous et moi profitons chaque jour, sans même y penser.

♦ Selon le site saoudien Arab News, le guthra, le foulard masculin rouge et blanc le plus vendu est de marque... Nike.