Shania Twain s'excuse après avoir dit qu'elle aurait voté pour Trump

La chanteuse country canadienne Shania Twain s’est excusée après avoir déclaré en entrevue que si elle avait pu elle aurait voté pour Donald Trump lors de la dernière élection présidentielle américaine.

L’Ontarienne de 52 ans avait fait cette révélation au journal britannique The Gardian, qui lui a consacré un portrait dans son édition dominicale du 22 avril.

«J’aurais voté pour lui (Donald Trump), parce que malgré ses propos offensants, il paraissait honnête. Veut-on quelqu’un de droit ou de poli? Pas que l’un exclut l’autre, mais si j’avais eu à voter, je n’aurais pas voulu qu’on me dise de la foutaise. J’aurais voté pour un sentiment de transparence. Et la politique traîne la réputation de ne pas l’être, pas vrai?», peut-on lire dans l’article.

La chanteuse a par la suite apporté des précisions dans une publication sur son compte Facebook.

«J’aimerais m’excuser à quiconque pourrait avoir été offensé» par ces propos, souligne-t-elle.

«La question m’a surprise, poursuit-elle. En tant que Canadienne, je regrette d’avoir répondu à cette question imprévue sans avoir apporté plus de contexte. Je suis profondément contre toute forme de discrimination.»

Elle dit espérer que ses gestes démontrent bien qu’elle «n’a aucune valeur commune avec le président actuel». Elle affirme avoir voulu expliquer que selon sa compréhension limitée de l’élection, «le président s’est présenté à une partie de la population des États-Unis comme une personne accessible et à qui ils pouvaient s’identifier».

«Ma réponse était maladroite, mais elle ne devrait pas être considérée comme représentative de mes valeurs et elle ne signifie pas que je l’endosse, détaille-t-elle. Je fais de la musique pour réunir les gens. Mon parcours sera toujours marqué par l’inclusion, comme le démontre mon passé.»

Shania Twain se révèle de plusieurs façons dans ce portrait qui met en lumière les nombreux obstacles et drames qui ont parsemé sa vie, d’une enfance marquée par la violence à son divorce dévastateur, en passant par son récent combat contre la maladie de Lyme.

L’interprète des mégasuccès Man! I Feel Like a Woman! et That don’t Impress me Much amorce sous peu sa première tournée d’album depuis 2002. Elle sera de passage à Montréal le 26 juin prochain et au Centre Vidéotron de Québec deux jours plus tard, le 28 juin.