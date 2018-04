Un agresseur sexuel se faisait passer pour un policier à Saguenay

SAGUENAY | Un délinquant sexuel de Saguenay qui s’est fait passer pour un policier en plus de tenter d’attirer des mineurs dans son lit passera les trois prochaines années derrière les barreaux.

Mathieu Sergerie, 25 ans, a été condamné lundi matin au palais de justice de Chicoutimi à 43 mois et demi de pénitencier pour une série de délits à caractère sexuel, dont quatre cas où il a envoyé des photos explicites à des mineurs. Sergerie leur demandait des faveurs sexuelles via des messages envoyés sur son téléphone cellulaire et son ordinateur.

Le jeune homme est aussi coupable de production de pornographie juvénile et de personnification d’un agent de la paix. Le prévenu avait volé de l’équipement policier en plus de se filmer dans une voiture de patrouille en 2016 alors qu’il séjournait dans la région de Charlevoix. Il avait ensuite tenté d’attirer des hommes – d’âge adulte cette fois – à avoir des relations sexuelles avec lui grâce à ces images.

Comme son risque de récidive est très élevé, le nom de Mathieu Sergerie sera inscrit sur la liste des délinquants sexuels à perpétuité. Le prévenu a déjà passé les 7 derniers mois en prison, ce qui lui laisse encore un peu plus de 36 mois à purger.