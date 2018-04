Vente controversée d’immeubles: Québec resserre les règles à la Société québécoise des infrastructures

Après la vente controversée de trois immeubles qui a profité à des libéraux de l’ère Charest, le gouvernement Couillard contrôlera de plus près les transactions immobilières de la Société québécoise des infrastructures excédant 10 millions$.

Le président du Conseil du trésor, Pierre Arcand, en a fait l’annonce lundi au Grand théâtre de Québec, aux côtés du président-directeur général de la SQI, Yves Ouellet.

En 2016, Radio-Canada a révélé que trois immeubles – Place Québec et l’immeuble J.A. Tardif, à Québec, ainsi que le 500 René-Lévesque Ouest, à Montréal – ont été vendus au rabais. Les avantages consentis totalisaient 18,6 millions$.

Le gouvernement est ensuite devenu locataire de ces lieux et l’UPAC enquête sur une fraude présumée de baux de location de plusieurs millions de dollars impliquant l’ex-président de la SIQ (devenue SQI), Marc-André Fortier et l’ex-vice-président, William Bartlett, ainsi que les collecteurs de fonds libéraux Charles Rondeau et Franco Fava. Aucune accusation n’a été portée à ce jour.

Plus redevables

Les nouvelles règles annoncées lundi rendront les élus plus redevables des transactions. «Plus les projets sont importants, plus ils sont soumis à des vérifications qui sont nombreuses», a résumé Pierre Arcand au sujet du nouveau processus qu’il veut «le plus transparent possible».

Jusqu’ici, la vente ou l’acquisition d’immeubles nécessitait uniquement l’approbation du PDG de la SQI et de son conseil d’administration. Désormais, les transactions d’une valeur entre 10 millions$ et 50 millions devront être approuvées par le Conseil du trésor. Pour les projets de 50 millions$ et plus, le conseil de ministre devra donner son approbation.

Déménagements à prévoir

Ces modifications au processus surviennent alors que Québec veut procéder à des achats immobiliers afin de devenir propriétaire d’un plus grand nombre de bureaux où travaillent ses fonctionnaires. Pour le moment, Québec est propriétaire de 28% des locaux, il souhaite faire passer ce ratio à 35%.

À Montréal, certains fonctionnaires pourraient notamment déménager vers l’est du centre-ville, où le coût du mètre carré est moins élevé. Tandis qu’à Québec, les organismes gouvernementaux seront dirigés, à long terme, vers les secteurs Sainte-Foy, Lebourgneuf et Saint-Roch. Les sièges sociaux des ministères demeureront toutefois sur la colline parlementaire.

Pas encore de poursuites

Après la publication d’un rapport de la Vérificatrice générale l’automne dernier, la SQI avait promis d’entreprendre des recours civils «au moment opportun» afin de récupérer les sommes consenties de façon indue aux acheteurs des trois immeubles.

Le PDG de l’organisme, Yves Ouellet, a expliqué lundi qu’il attend les conclusions de l’enquête de l’UPAC avant de procéder. Yves Ouellet assure toutefois que les membres du C.A. et de la haute direction qui auraient pu être impliqués dans le scandale ont quitté depuis.