15 sacs tendance

L’accessoire indispensable de toutes les femmes, le sac à main, prend la vedette cette saison en s’affichant avec style.

Fini le temps où il devait s’agencer et se fondre avec votre tenue ; la tendance est aux sacs à main qui se démarquent par des détails originaux et des formes inusitées.

Les formes

Les classiques sont revisités avec des détails de broderie et de superposition de matières. La forme ronde se distingue, mais le fourre-tout est toujours aussi populaire.

Les couleurs

Le noir est détrôné par la couleur, et c’est tant mieux. Les teintes pastel ont la cote, mais le rouge demeure une valeur sûre et le jaune LA couleur de la saison. Les imprimés floraux ont la cote, comme les finis métalliques qui vont avec tout, quelle que soit l’occasion.

La matière

Les matières synthétiques sont à la hausse avec des cuirs véganes et des plastiques recyclés. Souvent associé au look bohémien, le sac en crochet et le sac en rotin sont de retour en version modernisée. On ajoute des foulards en soie pour donner encore plus de style au sac à main.

