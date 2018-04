7 hôtels insolites qui vous donneront envie de faire vos bagages (ou pas)!

Voici 7 endroits où dormir dans un hôtel insolite!

Un cockpit d’avion à Stockholm en Suède

570,47 $ pour deux personnes, par nuit

Oui, sur le tarmac de l’aéroport d’Arlanda, tout près de Stockholm, il est possible de passer la nuit dans le poste de pilotage d’un Boeing 747! Bien installé dans le confort de son lit, on peut admirer les étoiles qui scintillent dans le ciel par l’immense vitre du cockpit. C’est comme dormir à la belle étoile, sans les piqûres de maringouins. C’est ça, l’avantage du modèle scandinave.

No man’s Fort à Portsmouth en Angleterre

559,53 $ pour deux personnes, par nuit

Ce fort naval datant de l’époque victorienne a été converti en site d’hébergement pour les touristes qui voudraient passer la nuit en plein cœur du port de Portsmouth, sur une île artificielle. Selon la section spécialisée en rapport de voyages du quotidien anglais The Telegraph, le seul moyen d’accéder à l’hôtel est de prendre un traversier. Il n’y a qu’un bateau par jour. À moins de vouloir payer 560 $ pour une nuit de plus... il est conseillé de s’installer sur le quai et de rester aux aguets!

Hôtel de sel à Uyuni en Bolivie

188 $ pour deux personnes, par nuit

Après l’hôtel de glace (qui prend feu), voici l’hôtel de sel! Quand on parle d’hôtel, on inclut tout ce qui garnit l’intérieur. Tous les meubles, même les lits sont entièrement fait de SEL! Selon le blogue sonhomme.com, l’endroit est très confortable et malgré le fait que l’établissement se trouve en plein cœur du plus gros désert de sel du monde, toutes les commodités de la vie quotidienne sont disponibles.

Hôtel intestin à Anvers en Belgique

188 $ pour deux personnes, par nuit

C’est en fait une œuvre d’art de l’artiste Joep Van Lieshout qui a été transformé en grande chambre pour deux à l’intérieur d’un colon. Pour les passionnés de l’anatomie humaine, c’est l’endroit rêvé. Pour le commun des mortels, passer la nuit dans un intestin géant peut sembler drôlement inintéressant... Pourtant, selon le site web atlasobscura.com, plus de 20 000 personnes y passent en moyenne à toutes les années!

Cabines accrochées sur l’escarpement de la vallée sacrée, Ollantaytambo, Pérou

630 $ pour deux personnes par nuit

Ceux qui souffrent de vertige devraient éviter l’endroit. Situées à 600 mètres au-dessus de la vallée sacrée, tout près du Machu Pichu, les chambres sont accessibles en escaladant l’escarpement de la montagne. Selon le rapport de voyage du Telegraph, il est nécessaire d’être en bonne forme physique puisque la montée peut durer au moins une heure! Le lendemain, pour quitter l’hôtel, il faut emprunter une tyrolienne qui aboutit en plein cœur de la vallée.

Free Spirit spheres sur l'île de Vancouver

299 $ pour deux personnes par nuit.

D’un diamètre de 10,5 pieds, ces sphères suspendues dans une forêt luxuriante sur l’île de Vancouver sont accessibles par des escaliers en colimaçon et sont fixées solidement à de grands arbres. Selon le site web de l’entreprise, le revêtement extérieur des boules est entièrement constitué de bois.

Sous-marin du site historique maritime de la Pointe-au-Père à Rimouski

130 $ pour deux personnes pour une seule nuit

Pour les amateurs de piraterie et d’autres activités marines, le premier sous-marin au Canada qui a ouvert ses portes au public offre maintenant un forfait d’hébergement. Selon le site de voyage coffretsprestige.com, cette immersion permet aux touristes de vivre le quotidien des sous-mariniers qui devaient passer des jours enfermés dans une embarcation de 90 mètres.