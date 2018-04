MERCIER, Anatole



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 avril 2018, à l'âge de 75 ans et 10 mois, est décédé monsieur Anatole Mercier, époux de madame Lisette Laliberté. Il demeurait à Saint-Nérée. La famille accueillera parents et ami(e)s aujeudi le 26 avril de 19h à 22h. Vendredi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 11h.et de là, au cimetière paroissial. Son départ laisse dans le deuil, outre son épouse bien- aimée, son fils Jimmy (Diane Forgues), ses filles: Sindy (Patrick Plante) et Karine (Claude Gaudreault); ses petits-enfants: Samuel et Gabriel Mercier, Léa Plante, Jérémy et Rosalie Gaudreault. Il était le frère de Fernande (Robert Tremblay), Rosanne (Joseph Fillion), Réal (Jocelyne Paquet) et Yolande (Gilles Lamontagne). De la famille Laliberté, il était le beau-frère de Carole (Jean-Marc Roberge), Serge (Michele Guay) et Sylvie. Il laisse également dans le deuil son filleul et sa filleule ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s qu'il appréciait beaucoup. Un merci bien spécial au personnel du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis qui lui ont prodigué des soins attentionnés et bienveillants dans le plus grand respect. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fabrique de Saint-Nérée. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire