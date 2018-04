À qui la faute si le populisme monte?

Justin Trudeau était récemment à Paris pour y fustiger la montée du « populisme ».

Ses conseillers l’ont convaincu de ne pas se déguiser en tour Eiffel.

« Populisme » est le terme choisi pour désigner péjorativement tout mouvement qui ose remettre en question tel ou tel aspect de l’immigration légale ou illégale.

Partout

Tous les musiciens du grand orchestre multiculturaliste entonnent la même partition.

La prestigieuse revue britannique The Economist, la bible des ultramondialistes, vient de traiter François Legault de « populiste ».

Son « crime » ? Vouloir réduire de 50 000 à 40 000 le nombre d’immigrants légaux entrant au Québec chaque année.

Pour certains, c’est un grave délit intellectuel et moral que de remettre en question le « toujours plus » en matière d’immigration, et d’y voir une politique publique que l’on peut discuter au même titre que le transport, la santé ou l’environnement.

Partout en Europe, l’immigration a été au cœur des derniers rendez-vous électoraux.

En Allemagne, en Italie, en Autriche, en Grande-Bretagne lors du Brexit, les forces politiques qui remettent en question le « toujours plus » ont fait des gains.

Même en France, la victoire de Macron ne doit pas faire oublier les 34 % de Marine Le Pen, de même que la raclée encaissée par la gauche et la droite traditionnelles.

Douce ironie, Macron prépare maintenant une loi pour durcir la lutte contre l’immigration illégale.

On se demande par quelle magie le Québec et le Canada seraient à l’abri de cette colère populaire.

Il est vrai que ce populisme carbure aux raccourcis et remue souvent des boues malodorantes.

Mais il occupe le vide laissé par des élites bien-pensantes qui, depuis trop longtemps, refusent de voir la frustration qui monte.

On demande aux peuples de voir leur société se transformer sans leur consentement.

On demande aux peuples de changer pour que les nouveaux arrivants puissent, de plus en plus, vivre comme dans leur pays d’origine.

On leur demande de se taire devant des comportements qui bafouent leurs valeurs ancestrales et civiques.

On leur demande d’accueillir sans sourciller des gens dont beaucoup sont de faux réfugiés, qui épuisent les ressources destinées aux vrais réfugiés et aux immigrants légaux qui attendent depuis des années.

On leur demande de ne pas s’indigner de voir leurs frontières être devenues des passoires.

On leur demande surtout de se la fermer ou de ne parler que pour réciter le chapelet.

Qui blâmer ?

Forcément, devant cette condescendance et cet aveuglement volontaire de leurs élites, des gens décident de prendre eux-mêmes l’affaire en main.

Le « populisme » est une mauvaise réponse à de vrais problèmes et à l’inquiétude légitime qu’ils provoquent.

À qui la faute ? À ceux qui ont laissé s’installer ces problèmes et cette inquiétude.