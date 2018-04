ROY, Hélène



À la maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, le 15 avril 2018, est décédée à l'âge de 101 ans, dame Hélène Roy. Elle demeurait à Rivière-du-Loup. Elle laisse dans le deuil, ses frères et sœurs: Robert (Rogeaine Nadeau), Monique (feu Calixte Albert), feu Rita (feu Camille Landry), feu Rolande (feu Marc Bélanger), feu Raymond (Lauraine Rivard), feu Roger (feu Aline Blanchette), feu Jeannine, ses cousins, cousines ainsi que de nombreux autres parents et amis(es). Les condoléances auront lieu le jeudi 26 avril, de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h 30, à laVous pouvez manifester votre sympathie par un don, à la fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, 44 rue de Chauffailles, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 4E1. Cartes disponibles à la maison funéraire. Un merci particulier au personnel de la Résidence des Cèdres ainsi qu'au personnel de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB pour les bons soins prodigués.