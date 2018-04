De nombreuses femmes victimes

La police de Toronto a confirmé mardi que les victimes de l’attaque au camion-bélier contre des piétons sont « majoritairement des femmes ». Selon les premiers éléments connus sur l’auteur allégué, une grande frustration envers les femmes pourrait expliquer ses motivations.

Alek Minassian a comparu mardi, faisant face à des 10 chefs d’accusations de meurtre prémédité et de 13 pour tentative de meurtre. La police a indiqué qu’une 14e accusation allait s’ajouter éventuellement.

Les autorités se sont toutefois gardées d’établir un lien direct entre le sexe des victimes et les motifs du suspect. Toutes les victimes sont des adultes, âgées de la mi-vingtaine à plus de 80 ans.

Les identités des victimes de l’attaque ne devraient pas être dévoilées d’ici quelques jours, a estimé le coroner en chef de l’Ontario, Dirk Huyer. L’enquête devrait également s’échelonner sur plusieurs semaines.

Un ancien camarade de classe de Minassian le décrit comme un être dérangé, qui « ouvrait sa chemise et se crachait dessus en pleine classe ». Ari Blaff, 24 ans, s’est rappelé qu’Alek Minassian répétait régulièrement « j’ai peur des filles », il y a des années, dans les couloirs de la Thornlea Secondary School, à Thornhill, en banlieue de Toronto.

« C’était presque comme un slogan ou un tic, a confié au journal Toronto Sun Ari Blaff. Il était généralement seul. Je ne pense pas qu’il avait beaucoup d’amis », ajoutant qu’il ne se souvient pas de lui comme de quelqu’un de violent.

Forces armées canadiennes

Le jeune homme de 23 ans a été membre de l’armée durant deux mois, soit du 23 août au 25 octobre 2017, ont fait savoir les Forces armées canadiennes dans un communiqué.

Minassian a suivi sa formation à l’École de leadership et de recrues des Forces canadiennes (ELRFC) à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie.

Minassian n’a pas terminé sa formation de recrue et a demandé à être libéré volontairement des Forces après 16 jours.

Pour des raisons de confidentialité, les Forces armées canadiennes ne commenteront pas davantage sur le service dans l’armée d’Alek Miniassian, a précisé leur porte-parole Andrew McKelvey.

Publication énigmatique

Tout juste avant d’accomplir son sombre dessein, le suspect de l’assaut sur la rue Yonge a publié sur Facebook un message confus appelant à une « rébellion incel », un mouvement masculiniste et misogyne très présent sur Internet (voir encadré plus haut).

L’authenticité du message a été confirmée par Facebook Canada au Journal. Le réseau social a supprimé le profil de Minassian peu après les évènements

tragiques et dit « travailler étroitement avec les forces de l’ordre ».

Glorifié

Le Journal a pu constater que l’acte de Minassian était glorifié par plusieurs membres de forums dédiés au mouvement « incel », qui estimaient notamment qu’il avait fait avancer la « cause ».

Dans son message, Minassian fait aussi allusion au « gentleman suprême Elliot Rodger », auteur d’une tuerie en mai 2014 en Californie. Rodger avait tué au couteau, à l’arme à feu et avec une voiture-bélier six personnes, en plus d’en blesser 14, avant de mettre fin à ses jours.

Dans une vidéo, il avait expliqué son geste en exprimant une vengeance pour les femmes qui l’avaient rejeté au cours de sa vie.

Plusieurs incels en sont venus à vouer une admiration envers Rodger, son histoire étant régulièrement mentionnée dans les discussions sur les forums.



— Avec l’Agence QMI

Qu’est-ce qu’un « Incel » ?

Le terme « incel » provient de l’amalgame des deux mots anglais involontary (involontaire) et celibate (célibataire). Selon plusieurs définitions trouvées sur internet, dont le Urban Dictionnary, il fait référence à un individu (généralement un homme) frustré, qui ne se trouverait pas beau et qui « blâmerait le reste de l’humanité pour sa virginité ». Il entretient une haine envers les « chads » et les « stacys », noms donnés aux hommes et aux femmes souvent attirants physiquement ou « cool », qui sont en couple.

La communauté « incel » est reconnue pour avoir des membres ayant des propos sexistes, racistes, homophobes. Il n’est pas rare de voir sur les forums des publications violentes, où même le viol est normalisé par certains « incels ».

Le terme aurait été lancé pour la première fois dans les années 1990 par une étudiante du nom d’Alana qui avait créé un site web intitulé Alana’s Involuntary Celibacy Project, sur lequel des gens pouvaient confier leurs états d’âme, selon une entrevue qu’elle a accordée au magazine ELLE. La jeune femme y explique sa virginité et le fait qu’elle n’a pas de petit copain par son apparence physique peu attrayante.

Des victimes

► Anne Marie D’Amico

Photo Twitter

La jeune femme de 30 ans « au cœur généreux » travaillait pour la firme d’investissement Invesco Canada et était bénévole pour Tennis Canada.

« C’est avec une profonde tristesse que Tennis Canada confirme le décès d’un membre de sa famille élargie, a commenté la fédération, mardi, sur son site web. Anne Marie a commencé à titre de chasseuse de balles et est devenue une partie intégrante de l’équipe de bénévoles, plus récemment en tant que chef de comité du contrôle du stade. »

► Dorothy Sewell

Photo Twitter via Elwood Delaney Photo

Le petit-fils de la dame de 80 ans a confirmé son décès sur les réseaux sociaux.

La femme qui habitait Toronto depuis 40 ans était « la meilleure grand-mère que l’on puisse demander. Elle avait presque autant d’amour pour les Blue Jays et les Leafs que pour sa famille », a avoué, en entrevue avec Global, Elwood Delaney.

« Je t’aime Dorothy Sewell. Nous t’aimerons toujours », a écrit l’homme résidant à Kamloops, en Colombie-Britannique.

​► Chul Min Kang

Capture d'écran Global

Surnommé « Eddie », l’homme travaillait dans la cuisine du restaurant Copa By Sea.

Son décès a été confirmé dans une lettre aux employés, rédigée par le directeur de l’entreprise Copacabana Brazilian Steakhouse, John Paul Mannella, et qui a été obtenue par plusieurs médias.

« Il manquera à tous ceux qui le connaissaient », a souligné M. Mannella, en qualifiant son employé de « membre important de notre équipe ».

► Munir Abdu Habib Al-Najjar

► Deux Sud-Coréens

Le gouvernement sud-coréen a confirmé la mort de deux ressortissants.