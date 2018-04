Avoir conscience du problème

Il y a une expression qui veut qu’un problème soit à moitié réglé quand on reconnaît qu’il y en a un. Espérons que c’est ce qui va se produire dans le cas de l’Impact.

Lundi, les joueurs admettaient qu’ils avaient manqué de mordant et de combativité dans le revers contre Los Angeles quelques jours plus tôt et c’est tant mieux, selon Rémi Garde.

« Il vaut mieux avoir conscience des choses pour pouvoir régler les problèmes. Je sais que j’ai affaire à un groupe parmi lequel les joueurs sont intelligents.

« La manière dont on hait la défaite en tant que professionnel, c’est quelque chose qui se travaille individuellement. »

Collectivement

Garde a certainement raison de dire que tout le monde doit se regarder, mais Rudy Camacho estime que le groupe doit aussi travailler sur lui-même.

« Il faut répondre collectivement et trouver des solutions parce que ça fait quand même beaucoup en trois matchs.

« Ce n’est pas le temps de se désunir. On va chercher les solutions avec le coach et faire une remise en question de tout le monde. »

Daniel Lovitz estime quand même que l’heure n’est pas à la panique et qu’il faut garder la tête froide.

« Nous ne devons pas nous emporter et rester concentrés sur ce que nous pouvons contrôler en restant positifs.

«Nous voulons utiliser la semaine pour nous resserrer et trouver une façon d’être plus efficaces sur le terrain. »

Défi à la hauteur

Avec une séquence de trois défaites consécutives, un voyage à Atlanta arrive bien mal, diront certains, mais Daniel Lovitz croit plutôt le contraire.

« De la façon dont la saison se déroule jusqu’à maintenant, je ne crois pas que beaucoup de gens s’attendent à ce qu’on aille là-bas et qu’on obtienne un résultat.

« C’est une merveilleuse occasion pour nous de se libérer mentalement de la pression et de jouer librement et avec confiance sans se préoccuper de préserver une séquence gagnante. »

L’arrière droit croit qu’il faut s’inspirer de la victoire à Seattle il y a moins d’un mois où, soyons honnêtes, personne ne donnait le Bleu-blanc-noir gagnant avant la rencontre.

« C’est un peu comme le match à Seattle où nous avons joué au même niveau qu’eux dès le début du match. »

Adaptation

Par ailleurs, Rudy Camacho admet que son adaptation à la MLS ne se fait pas forcément en douceur, lui qui a amorcé les deux derniers matchs de l’équipe dans des causes perdantes.

« Ce n’est pas facile, mais si le collectif va mieux, ça va mieux aller, je ne me fais pas de souci. Je me connais, je ne suis pas content, mais ça va aller.

« La période est compliquée collectivement. Après, le jeu est plus direct, il y a moins de construction et de temporisation, mais ça va, c’est à moi de m’adapter et ça va aller. »

Il dit avoir surtout besoin de temps pour s’adapter à ses nouveaux coéquipiers, ce qui n’est pas une mince affaire.

« Ce sont des habitudes et des automatismes que je dois développer avec mes coéquipiers.»