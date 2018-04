Brûlée lors d’un souper fondue, elle remercie le ciel

GATINEAU | Plus d'un an après avoir été gravement brûlée lors d’un souper fondue, une femme remercie le ciel d’avoir pu bénéficier de traitements spécialisés au laser grâce à la générosité du public.

Andréa Hartley a été brûlée au visage et au haut du corps le 7 mars 2017 pendant un souper romantique dans son logement de Gatineau.

Le feu s’est déclaré lorsque son copain Jeffrey Pomminville a versé du gel à fondue dans un brûleur qu’il croyait éteint. Les flammes se sont aussi propagées au plafond, au plancher et dans les rideaux.

La femme de 30 ans s’est vite transformée en véritable torche humaine. Le couple est parvenu à se diriger dans la salle de bain où Jeffrey a éteint le feu avec de l’eau.

« Ma peau faisait juste toute s’enlever. Je me suis vue rapidement et ça faisait vraiment mal. Surtout les mains. J’aurais pu me couper les doigts tellement ça faisait mal », raconte la femme.

Photo courtoisie

Greffes de peau

Andréa s’est retrouvée à l’unité des grands brûlés de Montréal où elle a subi de multiples greffes de peau.

Elle a dû réapprendre à marcher et à bouger.

« On dirait que les fibres de la nouvelle peau se mettent toutes ensemble et ta mobilité est vraiment réduite. Je ne dormais pas parce que si je ne bougeais pas pendant trop longtemps, je n’étais plus capable de me lever », explique-t-elle.

Traitements au laser

Si elle se porte beaucoup mieux aujourd’hui, c’est grâce à des traitements spécialisés au laser qui permettent d’améliorer la souplesse de la peau.

Elle a pu se permettre ces traitements dispendieux qui ne sont pas couverts par la Régie d’assurance maladie du Québec grâce aux 48 000 $ amassés lors d’une campagne de sociofinancement le printemps dernier.

« Ça devrait être couvert par la RAMQ, car ce n’est pas juste esthétique. Ça fait toute une différence », dit-elle.

Presque l’entièreté des sommes amassées serviront aux six traitements. Le reste sera versée à une fondation pour les grands brûlés.

Mme Hartley admet que l’épreuve qu’elle vit depuis un an est difficile, mais surmontable.

La jeune femme souhaite retourner au travail une fois les chirurgies et les traitements complétés à l'automne prochain. Un pas de plus vers un retour à la vie normale.

« Certaines personnes me jettent des regards, mais ce n’est pas par méchanceté. Ils sont curieux. Je crois qu’il ne faut pas lâcher. C’est comme une deuxième chance à la vie », croit Mme Hartley.