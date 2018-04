Attaque à Toronto : une employée de Tennis Canada parmi les victimes

Une employée de Tennis Canada, Anne Marie D’Amico, fait partie des 10 personnes ayant été tuées lors de l’attaque au camion-bélier survenue lundi à Toronto.

Selon le site CityNews.ca, la femme de 25 ans marchait sur un trottoir le long de la rue Yonge quand le camion conduit par Alek Minassian l’a happée. Elle a été amenée au centre hospitalier Sunnybrook Health Sciences où son décès a été constaté.

D’Amico travaillait également au sein du Badminton and Racquet Club de Toronto.

«Nous avons perdu l’une des plus brillantes étoiles et un cœur immense en Anne Marie D’Amico. Je suis dévastée pour sa famille, qui est un groupe tissé serré et rempli d’amour. Il n’y a pas de mots pour décrire cette tragédie», a commenté sur Twitter la journaliste de CityNews Danielle Michaud à propos de la victime qu’elle connaissait bien.