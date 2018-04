Cette pollution du Québec qui vient d’ailleurs

Dimanche dernier avait lieu le Jour de la Terre. En 5 Minutes a souligné l’occasion en publiant une infographie sur la production des gaz à effet de serre au Québec.

Puisque nous sommes fiers de notre travail, revoici l’infographie.

Un lecteur nous a envoyé la question suivante: quelle est la proportion de la pollution du Québec qui provient d’ailleurs? Effectivement, la pollution ne s’arrête pas aux frontières pour se faire demander son passeport.

Nous avons contacté Gilles Brien, le météorologue du Journal de Montréal, pour en savoir davantage.

Au Québec, les vents dominants proviennent de l’ouest et du sud-ouest, ce qui pointe directement vers le bassin des Grands Lacs. Cette région est très industrialisée; pensons à Toronto, mais également Détroit, Chicago, Cleveland et Milwaukee, notamment. Or, les polluants suivent les vents. Il est estimé que 30% à 40% de la pollution des Grands Lacs se trouve «importée» au Québec avec les vents. Les gaz à effet de serre en font partie.

Quelques précisions: Cela ne veut pas dire que 30% à 40% de notre pollution est importée. C’est 30% à 40% des polluants des Grands Lacs qui sont emportés par les vents. Et de la même manière, certains de nos polluants vont chez nos voisins à l’est. Le pourcentage exact des gaz à effet de serre (une portion de tous les polluants) d’un endroit donné qui provient d’ailleurs est extrêmement difficile à calculer, à cause de tous les facteurs qui entrent en jeu.

