Cogeco Média met la main sur 10 stations de radio de RNC Média

La compagnie Cogeco Média a annoncé mardi l’acquisition de 10 stations de radio appartenant à RNC Média pour la somme de 18,5 millions $.

La filiale de Cogeco met la main sur des stations de radio régionales situées au Saguenay-Lac-Saint-Jean (Planète 104,5 d’Alma, Planète 93,5 de Chibougamau, Planète 99,5 de Roberval, Planète 100,3 de Dolbeau et Radio X 95,7 de Saguenay), en Abitibi-Témiscamingue (Capitale Rock 104,3 de Val-d’Or, Capitale Rock 102,1 de La Sarre et WOW 96,5 de Val-d’Or), à Lachute (Pop 104,9) et à Hawkesbury (Pop 102,1).

L’acquisition permettra de «solidifier» la position de l’entreprise dans le secteur de la radiodiffusion, a souligné Louis Audet, président et chef de la direction de Cogeco. «La radio demeure plus que jamais un médium de proximité, pertinent et connecté, faisant partie du quotidien de millions d’auditeurs au Québec», a-t-il précisé.

Pour sa part, Pierre R. Brosseau, président du conseil d’administration de RNC Média, a «remercié sincèrement tous les employés qui ont contribué au succès des stations».

La transaction devra obtenir l’approbation du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour aller de l’avant.