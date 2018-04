Comment aider ma petite fille à s’aimer

Moi et mon mari gardons notre petite-fille les jours de semaine après l’école en attendant que ses parents, qui habitent près de chez-nous, rentrent du travail. Nous sommes une famille en surpoids, et notre fils lui a transmis notre problème. La petite vit mal avec son apparence physique et préfèrerait être comme sa mère qui réussit à maintenir un poids santé. Elle nous en parle souvent, surtout depuis qu’elle a intégré le primaire et que ses camarades la traitent de grosse. Ça lui fait de la peine et on ne sait pas quoi faire avec ça.

Grand-maman gâteau

Vous soulevez deux problème. Celui du poids et celui de l’intimidation. Les parents devraient d’abord prévenir l’école du traitement que les camarades font subir à leur fille de manière à mettre en branle un projet éducatif pour l’aider à mieux réagir. Dans un deuxième temps. Pourquoi ne pas recourir aux soins d’une nutritionniste spécialisée pour faire un suivi de cette petite et l’aider à modifier ses habitudes alimentaires sans la traumatiser par des privations dangereuses à son âge et l’inciter à bouger plus?