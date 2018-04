Curtis Granderson propulse les Blue Jays vers la victoire

Curtis Granderson a frappé une longue balle en solo en dixième manche pour donner une victoire de 4-3 aux Blue Jays contre leurs rivaux de la section Est de l’Américaine, les Red Sox de Boston, mardi à Toronto.

Le voltigeur a connu une excellente soirée en amassant trois coups sûrs et le même nombre de points produits en cinq présences au bâton.

Les visiteurs ont créé l’égalité 3-3 en neuvième manche quand Eduardo Nunez et Brock Holt ont respectivement poussé Hanley Ramirez et Rafael Devers au marbre sur des simples. Nunez aurait pu donner les devants aux Sox, mais il a été retiré par Russell Martin.

Roberto Osuna était sur la butte à ce moment. Il a ainsi bousillé une avance pour la première fois cette saison.

L’autre point des Red Sox a été le fruit d’un simple de Ramirez en sixième.

Tyler Clippard (3-0) a été crédité de la victoire. Le partant J.A. Happ a été solide, n’accordant qu’un point et quatre coups sûrs en sept manches.

Dure deuxième manche

La deuxième présence au bâton des Jays a été difficile pour le lanceur Rick Porcello ainsi que pour le joueur de troisième but Devers.

Porcello a concédé trois points, deux coups sûrs et un but sur balles. Un mauvais lancer a aussi permis à Aledmys Diaz d’atteindre le troisième coussin. Quand Granderson a cogné un puissant roulant qui a échappé à Devers, Diaz et Devon Travis sont venus croiser le marbre.

En plus d’avoir laissé passer la frappe de Granderson, qui a finalement été désigné comme un coup sûr, Devers a permis à Steve Pearce de marquer, car son relais au marbre était hors cible.

Avant la rencontre, l’organisation des Blue Jays a souligné la tragédie qui s’est déroulée la veille à Toronto en rendant notamment hommage aux ambulanciers, aux travailleurs de la santé et aux policiers de la ville. Lundi après-midi, un homme a foncé sur des piétons au volant d’une fourgonnette, tuant 10 personnes en plus d’en blesser 15 autres.

Les Jays (14-8) disputeront le deuxième match d’une série de trois contre les Red Sox (17-5), mercredi au Rogers Centre.