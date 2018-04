Cette semaine, cette chronique porte le titre de Dans la valise de... Serena Ryder. La chanteuse canadienne s’apprêtait à monter à bord d’un avion lorsque son équipe de management lui a proposé de se prêter à l’exercice de partager quelques-uns de ses looks préférés.

En route vers Montréal pour sa prestation de dimanche à l’émission La Voix, elle a gentiment accepté, tout en précisant qu’elle voyageait léger. Vous voyez tout le contenu de sa valise dans nos pages.

Au fil des années et de ses voyages, Serena a précisé son inventaire de vêtements. « Pour moi, avoir du style se résume en un look, qui, tout en prenant en considération toutes les activités de ma journée, me permet de passer d’une situation à une autre. Ma solution à ce défi de taille se résume à une garde-robe noire qui est fonctionnelle, efficace (qui ne nécessite pas trop de temps d’agencement) et confortable », dit-elle.

Parmi ses pièces maîtresses, elle dénombre des basiques en jersey (t-shirts, tuniques et leggings) auxquels elle agence des vestes souples et des blousons de cuir pour structurer sa silhouette, le tout couronné de son célèbre chapeau. « Je souffre de “paralysie des possibilités”. Si j’ai trop de choix, je n’arrive pas à me décider », s’exclame-t-elle.

Comme le démontrent bien ces photos, tous ses vêtements se coordonnent les uns aux autres avec beaucoup de succès.

De son look d’aéroport, à celui qu’elle arborait pour les répétitions, en passant par sa tenue pour ses soupers au restaurant et sa prestation sur scène, tout est là.

Bienvenue dans l’univers noir et passe-partout de Serena Ryder.

À l’agenda de Serena

Découvrez toute son actualité sur le site www.serenaryder.com et @serenaryder

Elle sera en spectacle au Corona à Montréal le 3 novembre

Elle sera en spectacle à Belle et Bum au FestiVoix de Trois-Rivières

Pour souligner les 12 ans de If Your Memory Serves You Well, elle réédite l’album en version vinyle.

Son nouveau vidéoclip Ice Age est disponible sur Youtube.

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

Chapeau STETSON

Boucles d’oreilles Jenny Bird

Veste RUDSAK

Bagues ALYNNE LAVIGNE

Legging EILEEN FISHER

Chaussures ALEXANDER WANG

« J’ai deux faiblesses : les chaussures, plus particulièrement celles d’Alexander Wang, et les chapeaux. Alors que je porte plusieurs paires de chaussures, je suis fidèle à un seul chapeau que j’use à la corde avant d’en acheter un neuf », explique Serena.

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

Lunettes RAY BAN

Manteau CARVEN

Legging NEW BALANCE

Bottillons ALEXANDER WANG

« Si vous me croisez à l’aéroport, c’est comme cela que je serai habillée, les talons en moins (ce sont les bottillons que j’ai portés pour la séance photo de Utopia) ! Ce legging est passe-partout, la matière est belle et la bande de taille élastique large est super confo. La coupe ample du manteau est tendance et signe ce look. Et j’allais oublier mes fameuses lunettes », partage Serena.

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

« J’aime beaucoup les accessoires, ils sont ma touche de folie dans mes looks noirs. J’ai plusieurs pièces de joailliers de Toronto, dont Jenny Bird et Alynne Lavigne. Leurs créations complètent plusieurs de mes looks. J’ai une pochette qui contient mes essentiels de bijoux et qui me suit partout où je vais », dit Serena avant d’ajouter que « “cette bague œil”est faite avec des yeux des statues de Jésus de l’Amérique du Sud. Elle est mon troisième œil ou mon œil protecteur ».

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

Combinaison EVAN BIDDELL

Bottillons DOLCE VITA

« J’ai collaboré avec Evan Biddell, un designer de Toronto, à la création de cette combinaison pour ma nouvelle tournée. Il l’a décrite comme le costume de “l’écureuil volant” à cause des manches chauve-souris. C’est un vêtement idéal, car je suis à l’aise de faire tous les mouvements que je veux pendant mes performances. Et j’aime bien le harnais souple en élastique », précise-t-elle.

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

Veste VANESSA BRUNO

Legging NEW BALANCE

Derbys DEREK LAM

« Cette veste en cuir est mon meilleur achat à vie. Elle est toujours dans ma valise. Les revers asymétriques, les épaules surdimensionnées et la coupe ajustée en font ma valeur sûre », énumère-t-elle.

4 questions mode à Serena

La mode influence-t-elle votre musique ou vice versa ?

Mon style a longtemps évolué, mais je crois avoir atteint un équilibre qui me plaît bien. Au début de ma carrière j’étais plus bohème-rocker, alors qu’aujourd’hui mon allure est plus « léchée » avec une petite french touch. Avant, ma garde-robe se déclinait dans une palette de teintes naturelles, désormais elle est composée d’une variété de vêtements noirs. Un nouvel album est l’occasion d’explorer un autre univers. Il m’arrive parfois de travailler avec des designers pour imaginer des costumes de scène qui reflètent l’esprit qui s’en dégage.

Travaillez-vous avec une styliste ?

J’ai développé de belles relations avec des stylistes au fil du temps. En ce moment, c’est Alana Lawrence qui signe mes looks. Ce que j’aime particulièrement de notre collaboration, c’est qu’elle a su bien cerner ma zone de confort, et on évolue à l’intérieur de celle-ci. Trop souvent les stylistes veulent te sortir de ta zone et ce n’est pas toujours nécessaire. Je partage une idée initiale avec lui et, ensemble, on développe la signature vestimentaire pour un nouvel album ou une tournée.

Est-ce que vous suivez les tendances ?

Je ne suis pas les tendances... à moins qu’elles ne me plaisent ! Je suis fan des looks oversize. J’ai plusieurs pièces amples que je superpose à mes éternels t-shirts et leggings noirs. Elles harmonisent ma silhouette. Je suis aussi charmée par la tendance des blocs de couleurs que j’interprète à ma façon avec différentes teintes de noir. Puisque le noir est la seule couleur que je porte, je juxtapose les finis et les textures.

Quel est votre rapport au magasinage ?

Je n’aime pas magasiner, car je me sens vite dépassée. Par contre, j’adore me perdre dans une friperie. J’ai un faible pour les morceaux qui ont une histoire. Tu pars à la recherche de je ne sais quoi... Tu ne peux pas avoir une idée préconçue, tu dois être ouvert à ce que tu vas trouver. C’est très similaire à la composition d’une chanson. Tout comme tu peux dénicher une pièce qui va venir revamper toute ta garde-robe, il suffit d’une idée ou quelques mots pour être sur une lancée.

Ses bonnes adresses

► Alexander Wang

www.alexanderwang.com

► Rudsak

www.rudsak.com

► Zara

www.zara.com

► Les friperies à la découverte d’une pièce maîtresse