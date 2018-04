[PHOTOS] Réunis en mémoire de Rosalie

« Ça ne donne rien de plus que d’être ensemble. Pour se consoler, pour penser à la petite qui est partie trop vite. En espérant que ça n’arrive plus jamais », a ajouté le ministre François Blais, député de Charlesbourg.

« Il y a des gens inquiets, qui se posent des questions. Je suis une grand-maman et je suis très émue. Je ne suis pas capable de tout lire sur ce qu’il s’est passé. Il y a des choses qu’on ne peut pas expliquer parce qu’on ne veut pas les expliquer à nos propres enfants. On ne veut pas leur faire connaître l’horreur », a aussi mentionné Carole Poirier, députée péquiste d’Hochelaga-Maisonneuve.

Des parents doivent tout de même parfois répondre aux questions des plus jeunes. « Ils demandent pourquoi elle est partie et où elle est partie. On a dit que la dame lui a fermé les yeux et qu’elle n’était pas capable de s’occuper d’elle », a confié Anela, mère d’une fillette.