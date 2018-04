Des délais jugés «inacceptables» à la Régie du logement

Les locataires et les propriétaires unissent leur voix une fois de plus pour exiger plus d’efficacité à la Régie du logement. Toutes les parties s’entendent pour dire que les délais de traitement deviennent intenables au moment où Québec étudie le budget de l'organisme.

Marie-Andrée Quintal habite dans un complexe résidentiel de Côte-des-Neiges qui vient de changer de propriétaires. Résultat: des travaux interminables et une hausse de loyer.

«On a eu une augmentation de 15 %. Des locataires sont partis. C'est une forme d'intimidation», a résumé la locataire rencontrée par TVA Nouvelles.

Mme Quintal participait à une marche qui a réuni un peu moins de 200 locataires de plusieurs régions de la province, mardi après-midi, dans les rues de Montréal. Cette manifestation coïncidait avec l’étude des crédits pour la Régie du logement à l’Assemblée nationale.

Les associations de locataires dénoncent, entre autres, les délais trop longs pour se faire entendre à la Régie.

«Il n'y a pas suffisamment de juges à la Régie. Ça prendrait plus de ressources. On annonce à peine 300 000 $ de plus. Ce n'est pas suffisant pour régler le problème des délais», a expliqué Maxime Roy-Allard, du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ).

Hans Brouillette, de la Corporation des propriétaires du Québec (CORPIC), est du même avis. «On déplore le manque de volonté du gouvernement pour légiférer de façon à ce que la Régie puisse agir de façon plus efficace», a-t-il dit.

Les associations de locataires calculent qu’une cause en non-paiement de loyer est entendue en six semaines si elle est portée par un propriétaire. Par contre, il faut patienter jusqu’à deux ans si elle vient d’un locataire.

«Ce sont des causes entendues en moyenne en un mois et demi. Mais le processus est en général plus long et les propriétaires perdent en moyenne quatre mois de loyer», a nuancé Hans Brouillette

Il n'y a pas eu de réforme de la Régie du logement depuis sa création en 1980. La ministre de l'Habitation veut miser sur un service de médiation pour désengorger le système.