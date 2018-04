La chaîne de quincailleries BMR lance des «magasins urbains» pour concurrencer les géants américains

La chaîne de quincailleries BMR a dévoilé lundi son concept de «magasins urbains» La Shop qui, espère-t-elle, lui permettra d’accroître sa présence à Montréal et dans d’autres grandes villes du Québec.

«Les gens veulent se rapprocher de leurs quartiers et avoir des commerces de proximité», a affirmé le PDG de BMR, Pascal Houle, à l’occasion de l’inauguration de la première succursale de La Shop, dans le quartier Griffintown.

Besoins précis

Le magasin de 7000 pieds carrés a été conçu pour répondre aux besoins des propriétaires et des locataires des luxueux condos du secteur : on y trouve notamment des solutions de rangement, des produits haut de gamme pour animaux et des accessoires de vélo. On peut également emprunter des outils pour quatre heures (à condition de faire un achat de 75 $) et retenir les services d’un homme à tout faire.

Dans la cour de Rona

Aménagé au coût d’un million de dollars, ce magasin sera le neuvième BMR dans l’île de Montréal, alors que Rona en compte plus du double sur le même territoire.

«Le marché urbain, c’est un segment qu’on trouvait peu ou pas exploité», a indiqué M. Houle.

Le dirigeant a assuré que BMR n’a pas développé La Shop pour mieux rivaliser avec Rona. Il a toutefois reconnu que le concept pourrait séduire des marchands qui sont actuellement affiliés avec le détaillant acquis par le géant américain Lowe’s, il y a près de deux ans.

«Ça pourrait servir comme outil de développement pour l’ensemble de la bannière BMR», a-t-il convenu.

Fibre nationaliste

L’entreprise n’hésite pas à attirer l’attention sur le fait qu’elle est désormais la plus importante chaîne de quincailleries à propriété québécoise. Sur son site web, la mention «100 % québécois» apparaît sur toutes les pages. «Comme on est la propriété d’une coopérative, on ne sera jamais vendu et le siège social ne sera pas déménagé à l’extérieur, a insisté Pascal Houle. On va toujours demeurer québécois.»

Or, BMR compte aussi des quincailleries en Ontario et dans les Maritimes. Là-bas, l’entreprise fait valoir qu’elle est «Pure Canadian» et que la majorité de ses fournisseurs sont Canadiens.

BMR compte actuellement 300 quincailleries, principalement en milieu rural. Les ventes annuelles de son réseau se chiffrent à 1,2 G$ par année.