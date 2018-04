Une valse de drones avec l'OSQ au Domaine de Maizerets

L’Orchestre symphonique de Québec réalisera une première canadienne avec un concert où la finale se terminera avec 60 drones qui s’illumineront dans le ciel au son de la musique de Roméo et Juliette.

« J’ai toujours voulu réaliser ce genre de spectacle. C’est la réalisation d’un rêve », confie lors d’un entretien Dave Massicotte, directeur de création chez Noctura, une jeune boîte de Québec, spécialisée dans les expériences interactives mariant le théâtre, le jeu vidéo et les effets visuels.

Une idée que le créateur et concepteur, qui a déjà travaillé chez Moment Factory, qualifie « de bulle au cerveau ».

« Il s’agit d’une tendance qui existe depuis environ cinq ans. On a vu ça lors des spectacles du groupe Muse, de Lady Gaga au Super Bowl et lors des cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques de Pyeongchang. On serait les premiers à faire ça au Canada avec un orchestre symphonique », a-t-il indiqué.